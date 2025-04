Naredimo si urnik čiščenja

Ne glede na to, ali je spomladansko čiščenje doma že za nami ali ne, si marsikdo po temeljiti akciji obljubi, da bo odslej redno skrbel za čistočo in red za štirimi stenami. Ob vse hitrejšem življenjskem tempu bomo to najlažje storili z urnikom čiščenja, ki ga razdelimo na dnevna, tedenska, mesečna in sezonska oz. letna opravila.

Le nekaj minut na dan, posvečenih čistoči, pripomore k vzdrževanju ravni, pri kateri je veselje priti domov in nismo v neprijetnem položaju niti pred nenapovedanimi obiski. Kaj naj bi torej postorili vsak dan? Postlali posteljo, umazano posodo sproti zlagali v pomivalni stroj in ga zvečer zagnali, pobrisali pult in z dezinfekcijskim sredstvom še pomivalno korito, pometli ali posesali morebitne drobtine po tleh, umazane kose oblačil odlagali v koš za perilo – če imamo takšno z več prekati, jih ločimo po barvi, po tuširanju do suhega obrisali steklo kabine, da preprečimo nabiranje vodnega kamna.

Po prhanju obrišimo kabino in ploščice, da preprečimo nastajanje vodnega kamna. FOTO: Getty Images

Enkrat na teden

Seznam tedenskih nalog je malce daljši, a če jih razdelimo med družinske člane, niti vikendi ne bodo oškodovani in nam bo ostalo dovolj časa za skupne izlete, sprehode ali obiske. Vsak teden naj bi, svetujejo strokovnjaki, oprali kopalniške preproge, brisače, očistili stranišče, prho, umivalnike, ogledala, pobrisali prah s površin, denimo pohištva, polic, svetilk, posesali in/ali pobrisali tla, zamenjali in oprali posteljnino, kuhinjski odtok splaknili z vrelo vodo, obrisali vrata hladilnika in omar, vključno z ročaji, očistili notranjost pečice, mikrovalovne pečice, pregledali in razvrstili tiskovino iz nabiralnika – plačali račune, pomembne dokumente razvrstili po mapah, pregledali morebitne kataloge in zavrgli tiste, ki nas ne zanimajo.

Pospravljajo naj vsi! FOTO: Getty Images

Vsak mesec

Mesečno čiščenje je priložnost, da spravimo v red tudi včasih zanemarjene, a pogosto uporabljene predmete v hiši, denimo kavč; lotimo se madežev na njem, da bo zasijal kot nov. Vsak mesec bi morali pregledati vsebino hladilnika, zavreči morda neuporabno hrano, prebrisati notranjost in police, pregledati omarico z zdravili in v lekarno odnesti tista s pretečenim rokom uporabe, se s sredstvom proti vodnemu kamnu lotiti kadi, prhe in armatur, fug v kopalnici, odstraniti in očistiti filter nape, odstraniti prah s stropnega ventilatorja, obrisati ali oprati koše za smeti, odtoke sprati s kisom, vrelo vodo in sodo bikarbono, očistiti okenske šipe, vrata in obloge, z namenskim čistilom ali robčkom obrisati telefone, daljinske upravljalnike, stikala za luči.

V dvoje gre laže, pa še bolj zabavno je. FOTO: Getty Images

Sezonska opravila

Ena glavnih nalog pri polletnem ali sezonskem čiščenju je menjava zimsko-poletne garderobe, torej čiščenje plaščev in bund, zimskih čevljev, (kritičen) pregled omare in doniranje kosov, ki jih ne nosimo … Na pol leta naj bi še oprali blazine, prezračili in obrnili vzmetnice, jih globinsko posesali, obrisali posteljni okvir, globinsko očistili pečico, spraznili shrambo in kuhinjske omarice, prebrisali police in zložili nazaj živila, ki jih bomo še lahko uporabili, očistili morebitne usnjene kose oblek in pohištva, odstranili in očistili filter v pralnem stroju, spraznili predal z ličili in zavrgli tista, ki jim je potekel rok uporabe.

Nekatera opravila so večji podvig, ki potrebuje več priprav, pripomočkov in konec koncev časa, a enkrat na leto se jih moramo lotiti. Mednje spadajo čiščenje žlebov, odtajanje in čiščenje skrinje, pospravljanje garaže in kleti, servis klimatske naprave.