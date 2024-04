Poklici, ki kličejo k nezvestobi

Raziskave kažejo, da se kar 85 odstotkov afer, povezanih z nezvestobo, začne na delovnem mestu, saj so tam priložnost, skomine in dolgčas, zato ni čudno, da se govori tudi o poklicih, ki kar sami kličejo k nezvestobi. In, da, klišeji pijejo vodo.

Piloti in stevardese

Čeprav so odgovorni za tisoče življenj in profesionalni, med njimi najdemo veliko ljudi, ki so nezvesti, ker se jim za to preprosto ponuja veliko priložnosti. Dolge dni ali tedne so od doma, potujejo v daljne kraje, spoznavajo nenehno nove ljudi, poleg tega pa obstaja veliko možnosti, da jih pri varanju nikoli ne bodo ujeli. Pogosto se tako piloti kot stevardese pritožujejo, da je njihov način življenja precej osamljen, zato najdejo uteho tudi drug v drugem.

Zdravniki in medicinske sestre

Ko nekdo zre smrti vsak dan v oči, se zaveda, da je življenje prekratko, da ne bi izkoristili priložnosti, ki se ponujajo, da si ljudje popestrijo vsakdan. Zdravniki so tako in tako daleč najbolj oboževani, ker rešujejo življenja, brez medicinskega osebja pa ne gre, povezujejo jih dolgi delavniki, dežurstva, stres in podobno, ki ga lahko razumejo le kolegi.

Učitelji

Čeprav so nekoliko presenetljivo na tem seznamu, predstavlja, sodeč po raziskavah, delež učiteljev, ki skačejo čez plot prek spletnih aplikacij, skoraj tretjino. Tudi oni so v službi pod velikim stresom, imajo pa omejene možnosti za spopadanje z njimi, kar ustvarja frustracije, nizko samopodobo in občutek, da učitelja lahko razume le učitelj. Nezadovoljstvo jih pelje v afere, ki jim poživijo kri, sploh če so doma še posebej nerazumljeni.

Podjetniki

Visoko na lestvici so prodorni podjetniki, ki v vsaki stvari vidijo priložnost, igrajo svoja pravila igre in radi tvegajo. Živijo in delajo pod svojimi pogoji, navajeni so doseči svoje, ko nekaj hočejo, pa naj gre za posel ali afero. In prav tako, kot imajo pod nadzorom posel, imajo pod nadzorom tudi svojo nezvestobo.