Poglejte, kaj vse ljudje pospravijo v hladilnik

A tokrat beseda ne teče o magnetih in risbicah. Pa tudi o zunanjosti hladilnika ne. Na družbenih omrežjih se že nekaj časa pojavljajo trendi, kako urediti hladilnik, da bo videti kot v kakšnem reklamnem oglasu. Najprej so nastajali videi, kjer so bila vsa živila lepo poravnana, kot vse na družbenih omrežjih pa je tudi ta trend dosegel posebne ekstreme. Po novem, pravijo na instagramu in tiktoku, v notranjost hladilnika poleg živil sodijo tudi dekoracije.

Morda ste na kakšnega izmed takšnih prispevkov naleteli tudi že sami. V tem primeru veste, da se na hladnih policah tako poleg sadja, zelenjave, pijače, mlečnih in mesnih izdelkov pojavljajo tudi čisto pravi dekorativni izdelki, kot so okvirjene slike, kipci, ogledala in celo šopki cvetlic.

Seveda je res, da hladilniki že dolgo niso le nujna kuhinjska oprema. Namesto da bi bili zgolj obvezni gospodinjski aparati, jih obravnavamo kot del dekorativnega izražanja, ki prispeva k estetiki kuhinje. Ta trend je pridobil priljubljenost zaradi naraščajoče osredotočenosti na personalizacijo bivalnih prostorov in želje po ustvarjalnosti pri opremljanju. Temu primerno se hladilniki po zunanjosti močno razlikujejo, prav tako tudi njihova cena.

Bolj ali manj elegantna je tudi notranja osvetlitev, pa najrazličnejše funkcije in razporeditev polic. Če ste si morda kdaj ogledali katero od televizijskih oddaj, kjer svoje kuhinje razkazujejo hollywoodski zvezdniki, si najbrž predstavljate, kako je videti notranjost zvezdniškega hladilnika. Tiktok in instagram pa v zadnjem času predlagata, da se po takšnem zgledu ravnamo tudi doma.

Splet seveda ne bi bil splet, če trenda spletni uporabniki ne bi konkretno pokomentirali. Nekaterim se zdi okraševanje hladnih polic odlična ideja in so v komentarjih pod videi zapisali, da se bodo dekoriranja lotili tudi sami. Spet drugi so nad kipci in šopki v hladilnikih popolnoma zgroženi ter prepričani, da takšni predmeti nikakor ne sodijo v družbo živil. Kakšno pa je vaše mnenje? Veseli ga bomo v komentarjih na naših spletnih kanalih.