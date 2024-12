Pisane barve so lahko zaščita pred plenilci

Najmanjši so veliki komaj kaj več kot pol centimetra, največji pa dosegajo tudi do 30 centimetrov. Obstaja več kot 3000 različnih vrst gološkrgarjev, na majhnem območji, ki ga je mogoče preiskati s potapljaško masko, lahko živi tudi sto vrst. Največje število jih živi v tropskih plitvih vodah blizu grebenov.

Barvo včasih prevzamejo od plena. Foto: Joebelanger/Getty Images

Gološkrgarji se večji del življenja plazijo po trebuhu in iščejo hrano, čeprav znajo nekateri tudi lebdeti in plavati. Veliko se jih hrani le s točno določeno hrano, od tistega, kar jedo, pa je odvisno tudi, kakšne barve so. Ko zaužijejo svoj obrok, namreč pogoltnejo tudi pigment svojega plena in ga nato uporabijo zase. Z barvo opozarjajo, da niso užitni, ali pa se na tak način zlijejo z okoljem. Enako znajo nekatere vrste ponovno uporabiti strup. Strupeni plen pojedo, njegov strup pa začnejo nato izločati iz svoje kože in tako še sami postanejo strupeni oziroma, kot menijo znanstveniki, neokusni za tiste, ki jih želijo pojesti. S takšnim recikliranjem se zavarujejo pred predatorji, ki prežijo nanje. Na jedilniku gološkrgarjev, ki so mesojedci, se znajdejo denimo korale, spužve in alge, pa tudi drugi gološkrgarji. Sami pa so najpogosteje hrana ribam, morskim zvezdam, želvam in drugim gološkrgarjem.

Nekateri znajo proizvajati zvoke.

Kot ličinke imajo lupino, pozneje pa nimajo polžje hišice ali školjke. Odrasle živali imajo lovke, ki so občutljive za dotik, okus in vonj. Rinoforje, ki so nekakšna ušesa, imajo v obliki palic, z njimi zaznavajo vonjave. Imajo tudi oči, vendar vidijo slabo.

Veljajo za samotna bitja. Ko se želijo pariti, poiščejo drugega gološkrgarja s pomočjo vonja. Ker so hermafroditi, torej moški in ženske hkrati, je vseeno, katerega spola je trenutno gološkrgar, na katerega naletijo. Parijo se tako, da se uležejo drug poleg drugega in povežejo svoja razmnoževalna organa. Nato eden od obeh osebkov izleže oplojena jajčeca.

Nekatere vrste gološkrgarjev, dokazano eolis punctata in tritonia arborescens, so sposobne proizvajati zvoke. Znanstveniki menijo, da z zvokom iščejo partnerja, ko se želijo pariti.