Med družinske avtomobile po dosegljivi ceni vsekakor spada peugeot 2008. Prostora je dovolj, vozi se dobro, edino vprašanje je, ali se lahko privadite na precej drugačno postavitev volana. Ko sedimo v drugih avtomobilih za podoben denar, se nemalokrat vprašamo, zakaj imajo tako generično obliko notranjosti in nič kaj prijetne materiale na otip. Glavni vzrok je nemalokrat v stroških, toda potem se ob vstopu v takšne avtomobile, kot je peugeot 2008, prepričamo, da so lahko ti tudi za dosegljivo ceno zelo privlačni. Urejena notranjost Občutek v notranjosti je namreč precej dober; sedeži so udo...