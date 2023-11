Pet najboljših nasvetov za čiščenje

Urejen dom je večna želja, ki pa neredko ni uresničena. Nered namreč v bivalnih prostorih kaj hitro prevzame glavno besedo, pospravljanje in čiščenje pa zahteva veliko časa.

A ni treba, da je tako. Z upoštevanjem petih preprostih pravil bo dom hitro urejen in bivanje v njem zato prijetnejše.

Bolje je pomivati prej kot kasneje

Ne samo, da se hrana na umazani posodi zasuši in jo je zato težko očistiti, pomivanje takoj po obroku je dobrodošlo tudi, ker je tako kuhinja vedno urejena, brez neprijetnih vonjav, obloženega pulta, polnega korita.

Če že ne gre sproti, kuhinjo obvezno pospravite zvečer: pomijte posodo ali z umazano napolnite pomivalni stroj, v hladilnik pospravite ostanke hrane, pobrišite pult in mizo, pometite in pobrišite tla.

Tako boste vedno vstali v urejen prostor, kjer zadiši prva jutranja kava in vam nered ne bo pokvaril celega dneva.

Dober sesalec je vse

Skrivnost čistih tal, naj bodo lesena, keramična, iz umetnih mas ali kamna, preprog in oblazinjenega pohištva je kvaliteten sesalec. Pri nakupu tega res ni pametno varčevati. Sploh ne tisti, ki imate hišne ljubljenčke.

Dober in močan sesalec s kvalitetnimi nastavki bo odstranil še tako drobno umazanijo in prah, ki sicer zelo hitro prekrije počiščene površine.

Pri nakupu sesalca ni pametno varčevati. FOTO: Arto_canon/gettyimages

Ne pozabite na skrite kotičke

Kar pomeni, da med čiščenjem pozornost namenite kotičkom pod posteljo, pod preprogo, za hladilnikom, pod kavčem.

Na vseh teh se nabira veliko umazanije in prahu, ki, čeprav ju ne vidimo, slabo vpliva na kvaliteto bivanja.

Trdovratnih madežev na tleh ne smete spregledati. FOTO: Mangostar_studio/gettyimages

Včasih je treba na kolena

Obstaja veliko pripomočkov za čiščenje, ki olajšajo delo, a včasih je treba tudi na kolena in s ščetko zdrgniti trdovratne madeže s tal.

Sploh, če se so ti na preprogi. Ob odlašanju se zažrejo vanjo in na koncu postanejo stalnica.

Nepopolnost je normalna

Prav je, da je čistoča doma pomembna, a treba je vedeti tudi, da popolnost ni ideal, h kateremu bi morali stremeti.

Težnja po popolnem čistem domu večkrat kot prijetno bivanje prinaša nepotreben stres in slabo voljo. Zlasti, če so pri hiši majhni otroci ali hišni ljubljenčki.

Zato, ne bodite do sebe prestrogi in ohranite realna pričakovanja, med katera popolna urejenost in brezhibna čistoča zagotovo ne sodita.

Povzeto po portalu 24sata.hr