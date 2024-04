Pet brezčasnih lepotnih pravil Marije Antoanete

Francoska kraljica Marija Antoaneta se je v zgodovino med drugim zapisala po izjavi, naj ljudstvo, če nima za kruh, jé potico, po ekstravagantnem načinu življenja, po tem, da je neslavno končala pod giljotino in po izjemni lepoti, ki jo je med drugim dosegala tako, da je dosledno sledila lepotnim pravilom.

Nekatera od njih so aktualna še danes. Pet njenih zapovedi izpostavlja revija Vogue.

Zakrijte nepravilnosti

Francoska aristokracija je v 18. stoletju uživala v luksuzu - dvorci so bili graciozni, pojedine veličastne, oblačila razkošna in pretirano okrašena, ličila pa zelo vpadljiva.

Pripadniki visoke francoske družbe so svoje obraze ličili z belim pudrom, ustnice in lica poudarjali z močnim rdečilom, ženske so si na obraz risale like v obliki srca, zvezd ali lune.

Predvsem zato, da so prekrile kožne nepravilnosti, ki so jih tedaj pogosto puščale črne koze.

A ne samo to: vsak lik je imel svoj pomen. Srce je denimo pomenilo, da je ženska poročena. Pomembno je bilo tudi, kje na obrazu je motiv. Če je bil v bližini oči, je sporočal, da je nekdo željan strasti.

Kadar je bil na obrazu Marije Antoanete lik narisan v bližini ustnic, je to pomenilo, da si želi poljuba.

Nikoli nikamor brez parfuma

Dejstvo je, da se v palači Versailles za časa Marije Antoanete niso pretirano ukvarjali z osebno higieno. Stranišč ni bilo, cel dvorec je bil dejansko prežet z neprijetnimi vonjavami.

Da bi svoje prostore pred njimi zavarovala, je Marija zahtevala v svojih sobanah vsak dan sveže cvetje in dišeča cvetlična olja. Oboževala je vonjave vrtnic, jasmina in tuberoze, najraje od vseh pa je imela aromo cveta pomaranče. Tako kot okolje je dišavila svoje telo.

Vladarica je bila tako navezana na dišave, da je tudi, ko je zaprta čakala na smrt, imela s seboj stekleničko parfuma tedaj cenjenega proizvajalca dišav Jeana-Louisa Fargeona.

Sledenje lastni lepotni rutini

Vsak naj najde tisto, kar mu z vidika kože in lepote najbolj odgovarja. Francoska kraljica se je strogo držala rutine, po kateri je obraz umivala s preparatom, imenovanim eau cosmétique de pigeon, kar bi prevedli v golobja kozmetična vodica.

Originalni recept zanjo ostaja skrivnost, je pa izdelek spominjal na sodobne tonike, ena od sestavin so bili delčki praženih golobov, ki so delovali kot piling.

Ob tem je vodica vsebovala še sok lilij, melon, kumar in limon, ki vsi blagodejno delujejo na kožo.

Po umivanju s tonikom je na obraz nanesla eau des charmes (očarljiva voda), izdelano iz ekstrakta vinske trte, ki so ga morali iz nje pridobivati v mesecu maju

Ob tem je Antoaneta obraz negovala z masko iz konjaka, mleka in enega jajca, ki jo še danes uporabljajo številne Parižanke.

Dišeča kopel proti stresu

V njenem času je bilo redno kopanje prej izjema kot pravilo, a kraljica je pogosto v svojih sobanah ure uživala v sproščujočih kopelih.

Zgodovinarji trdijo, da jih je najpogosteje oplemenitila s pinjolami, semeni lana in mletimi sladkimi mandlji, s katerimi je masirala kožo in ji tako nudila še piling.

Skrbite za lase

V dobi hčerke Marie Terezije in žene kralja Ludvika XVI. so bile na francoskem dvoru značilne velike lasulje, a Marija je imela lepe blond-oranžne lase.

Za njihovo zdravje je skrbela z vlažilnimi maskami iz ingverja. Naravno barvo las je poudarjala s preparati iz kurkume ter sandalovine.