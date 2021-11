Oživljajo zgodbo Marije Antoanete

Življenja kraljev in kraljic, navzven bleščeča in razkošna, a pod to tančico prezasičena s spletkami, prevarami in politično preračunljivostjo, že dolgo burijo domišljijo filmarjev. Zato si televizijska mreža BBC zadovoljno mane roke, saj ji je uspelo pridobiti pravice za ekranizacijo zgodbe o tragični francoski kraljici Mariji Antoaneti, kot jo je spisala Deborah Davis, ki se je podpisala tudi pod oskarjevsko zgodovinsko uspešnico Najljubša. Mlada, napredna kraljica, ki je zaradi obtožb veleizdaje tragično končala pod giljotino, je bila sicer osrednja tema že prenekaterega filma ali serije, med drugim je njeno zgodbo na veliko platno prinesla z oskarjem ovenčana filmarka Sofia Coppola, a prihajajoča BBC-jeva serija v osmih nadaljevanjih bo eden večjih in bolj ambicioznih televizijskih podvigov, osrediščenih okoli zgodovinske osebnosti.

Tragična modna ikona

Osemdelna serija, ki so jo že začeli snemati v Franciji, se bo vrtela okoli mlade Marije Antoanete, ki je pri rosnih 14 letih zapustila domači habsburški dvor, da je postala nevesta francoskega Ludvika XVI.. Na francoskem dvoru je iz trmaste plemkinje, ki se je naučila manevrirati med vrsto utesnjujočih pravil in zdržati pritiske, da nadaljuje linijo z moškim dedičem, odrasla v modno ikono svojega časa, a se je ves čas morala otepati tudi zlobnih govoric in obtožb. Vse do krvavega konca pod giljotino, a ji je tudi pri zadnjem sprehodu pod ostro rezilo uspelo obdržati pokončno, dostojanstveno držo.





V filmu o Mariji Antoaneti, kot ga je leta 2006 na veliko platno prinesla Sofia Coppola, sta v glavnih vlogah zaigrala Kirsten Dunst in Jason Schwartzman.

Od njene smrti sta se odvrteli že več kot dve stoletji, vseeno pa je še vedno precejšen del njenega življenja zavit v tančico skrivnosti. Še vedno vztrajajo špekulacije okoli njenega zakona s francoskim kraljem, vključno z velikim vprašajem, čemu je od poroke do rojstva otroka preteklo osem let, za tisti čas nestandardno dolgo obdobje. Kup neizrečenega, obilica vprašanj in neznank pa so vsekakor plodna tla za zanimivo pripoved.»Marija Antoaneta bo vedno burila duhove, pritegovala, zbujala zanimanje, Deborah Davis pa ima nadvse svojstveno vizijo njene zgodbe,« pravi, ena programskih vodij pri BBC-ju.Na prestolu bo kot Ludvik XVI. sedel britanski igralec, v Antoaneto pa se je prelevila nemška igralka, ki bo v krinolinah hodila tudi prav po tistih dvoranah in hodnikih, po katerih je pred stoletjema stopicljala resnična Marija Antoaneta. Serijo namreč med drugim snemajo v dvorcu Versailles in graščini Vaux-le-Vicomte.