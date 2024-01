Ogrevanje na les: navaden gašperček bo vedno prišel prav

Številni pravijo, da ni prijetnejše toplote, kot je tista, ki jo dajejo drva v kaminu.

Za slovenski prostor je ogrevanje »na les« še vedno izrednega pomena, meni neodvisni energetski strokovnjak Matjaž Valenčič. Slovenija je gozdnata država, več kot polovica tistih, ki se ogrevajo z lesom, ima svoj energetski vir shranjen v svojem gozdu, les pa uporabljajo tako za drva kot za prodajo. Gre za domač energent, ki ni deležen hujših cenovnih in dobavnih pretresov, tradicija kurjenja v peči pa, kljub prahu, ki ga dviga osnutek novega energetskega zakona, ne bo kar tako izumrla.

Peleti in sekanci udobnejša rešitev

Seveda ima ogrevanje z lesno biomaso svoje prednosti in slabosti: je preprosto, pogosto najbolj cenovno ugodno, a ni pretirano udobno. Priprava drv zahteva kar nekaj dela in prostora, tudi kurjenje je zamudno ročno opravilo. Kot pravi Valenčič, so to tudi razlogi, da se razvijajo druge tehnologije rabe lesne biomase, kot so peleti in sekanci. »Peleti, valjčki v velikosti fižola, so sipki, njihov transport in kurjenje je možno avtomatizirati, zato je uporaba preprosta. Je pa izdelava nekoliko zahtevnejša, industrijska. Sekanci pa so nasekani lesni ostanki, običajno narejeni iz vej in manjvrednih delov debel. Njihova izdelava je možna s kmetijsko mehanizacijo, vendar je odmerjanje sekancev v kurišče zahtevnejše, zato so kurilne naprave dražje, primernejše za večje ogrevalne sisteme,« je opisal.

Peleti, valjčki v velikosti fižola, so sipki, njihov transport in kurjenje je možno avtomatizirati, zato je uporaba preprosta. FOTO: David Hanlon, Shutterstock

Na trgu je danes vse več energetsko vse bolj učinkovitih ogrevalnih sistemov. Mednje lahko sodi tudi lesna biomasa, a je pri tem veliko odvisno od zmogljivosti kurilne naprave, od tega, kako jo vzdržujemo in upravljamo. »Je pa res, da je taka kurilna naprava zahtevnejša in zato tudi občutno dražja kot recimo po moči primerljiva kurilna naprava na zemeljski plin,« je povedal sogovornik.

Kakšno peč izbrati

Kako vedeti, kakšen kotel/peč izbrati, da bo ogrevanje čim bolj učinkovito in tudi manj obremenjujoče za okolje? »Kurilno napravo naj določi strokovnjak, projektant stojnih instalacij, ki pozna lastnosti stavbe, vgradi pa naj jo vešč monter. Kurilna narava naj bo kupljena pri zanesljivem trgovcu. Opozarjamo, da trgovci ali monterji nimajo vseh znanj, da bi strokovno svetovali izbiro ustrezne kurilne naprave, tudi če so prepričljivi,« je opozoril svetovalec in dodal, da je zelo pomembno tudi, da je ogrevalni sistem prilagojen stavbi. »Nove stavbe morajo biti energijsko učinkovite, kar pomeni, da za ogrevanje potrebujejo le malo energije. Specialni kotli na drva so zato premočni za individualne ničenergijske hiše.«

Za manj emisij

Ena od slabosti kurjenja drv so škodljive emisije, ki so tudi velik vir onesnaženosti zraka s prašnimi delci (PM10) v kurilni sezoni. Krivec zanje so največkrat zastarele in neprimerne kurilne naprave. Da bi zmanjšali onesnaževanje, je pomembno peči in dimnike redno čistiti, da preprečimo nalaganje saj in katrana. Izpusti iz kurilne naprave se lahko za do 20 odstotkov povečajo tudi zaradi vlažnih drv, marsikje še vedno kurijo tudi plastiko in druge odpadke.

Česa ne smemo kuriti V malih kurilnih napravah je dovoljeno kuriti le mehansko obdelan les. Prepovedano je kurjenje: • vlažnega lesa, • stavbnega in drugega pohištva, • obdelanega lesa (barvanega ali lakiranega), • lesene embalaže, lesnih odpadkov, • plastike in drugih gospodinjskih odpadkov, • papirja, pa čeprav v majhnih količinah ali za podžig. (Vir: ZPS.si)

»Zgorevanje lesa je popolno le pri dobri in dobro vzdrževani kurilni napravi, načeloma brez škodljivih emisij,« je Valenčič še povedal o lesni biomasi, ki vendarle velja za ogljično nevtralen in zato podnebju prijazen vir. Ogljikov dioksid, ki se sprošča pri gorenju, namreč rastlinstvo nadalje porabi v procesu fotosinteze.

Izpusti iz kurilne naprave se lahko za do 20 odstotkov povečajo tudi zaradi vlažnih drv. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Ne glede na to, kakšen način ogrevanja imate, energetski svetovalec priporoča, da ima vsaka stavba možnost zasilnega ogrevanja, ki lahko ohranja topel dom tudi ob motnjah preskrbe. »Navaden gašperček, ob urejenem dimniku in dovodu zgorevalnega zraka, je takrat dragocen.«

