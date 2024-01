Ogledalo naj bo v mali kopalnici čim večje

Majhne kopalnice lahko delujejo izredno ljubko in prijetno, a so lahko videti tudi natlačene in neurejene, zato moramo biti pri izbiri opreme, barve in drugih malenkosti toliko bolj pozorni. Pri barvi se večina odloči za belo, saj deluje čisto in prostor optično poveča, niso pa strokovnjaki najbolj navdušeni nad bleščeče belo, ki vsak prostor, ne le kopalnico, naredi sterilno in neosebno. Namesto nje raje izberejo kanček toplejši odtenek, ki je še vedno svetlejši od bež, a deluje bolj domačno, zlasti v kombinaciji z dodatki v zemeljskih tonih, ki so tudi letos izredno modni. Zgrešili ne bomo niti z zelo svetlo sivo ali katero koli drugo barvo, da je le zelo svetla, zelena je denimo že nekaj let priljubljena za kopalnice, saj bomo z njeno pomočjo ustvarili sproščujoč kotiček in se povezali z naravo.

V manjših prostorih je največja težava pomanjkanje prostora za shranjevanje.

Kljub temu pa se ni treba bati močnejših in temnejših barv, pravzaprav so te več kot dobrodošle, a uporabimo jih v zmernih količinah. Denimo na omarici pod umivalnikom ali steni za ogledalom. Na teh mestih se lahko poigramo celo s črno, mornarsko modro, temno rjavo, saj bomo tako ustvarili točko, ki bo pritegnila pogled, pozabili pa bomo na utesnjenost prostora in mu dodali osebni pečat.

Ni se treba povsem odreči temnim ali močnim barvam. FOTO: Threedicube/Getty Images

Majhna kopalnica bo videti bolj prostorna tudi z izbiro povsem steklene kabine za prho, še bolj zgolj steklene pregrade brez okvirja, ki je skorajda nevidna. Če je le mogoče, se izognemo zavesam, tako pri prhah kot kadeh, ko so te zagrnjene, se lahko celo v večjih kopalnicah počutimo utesnjeno.

Steklene so manj vidne

Bolj praktična težava, ki se pojavi v vseh prostorih z manjšo kvadraturo, je pomanjkanje prostora za shranjevanje; če nam finance to omogočajo, se pri opremi majhne kopalnice odločimo za čim več po meri narejenih ali vgradnih kosov pohištva. Odlična rešitev so denimo vgradne poličke, ki jih običajno vidimo v kabinah za prhanje, a jih lahko namestimo tudi drugam. V prhi naj segajo od tal do stropa ali od stene do stene, da vse skupaj ne bo videti prenatrpano z embalažo vseh mogočih mil, šamponov, balzamov in drugih pripomočkov, pa te pretočimo v enake steklene stekleničke ter jih označimo.

Šampone, mila, regeneratorje in podobno pretočimo v stekleno embalažo. FOTO: Pornanun/Getty Images

Namesto običajnih lesenih, kovinskih ali keramičnih lahko izberemo steklene poličke. Te bodo na stenah precej manj vidne in tudi prostor bo deloval manj natlačen in utesnjujoč. Steklene police so sicer primerne tudi za manjše kuhinje in druge prostore. Eden glavnih kosov, ki bo najbolj učinkovito optično povečal še tako majhno kopalnico, pa je ogledalo. Naj bo tisto nad umivalnikom čim večje, če je umivalnik umeščen med steni, ki sta zelo blizu skupaj, naj sega kar od ene druge, tako bo videti skoraj, kot da se za njim odpira povsem nov prostor.

Če nihče ne uživa v namakanju v kadi, raje izberemo

prho.

Ko imamo na voljo izredno malo prostora, je treba razmisliti o prioritetah. Če nihče v gospodinjstvu ne mara poležavanja v kadi, izberimo prho, tako bomo prihranili veliko prostora, ki ga lahko uporabimo za shranjevanje, in ker bo kopalnica manj natlačena, bo videti urejena. Nekoč so bili zelo priljubljeni bideji in pisoarji, a preden se odločimo za katerega od njiju, premislimo, kako pogosto, če sploh, ju bomo zares uporabljali. Omare z brisačami niso nujne v kopalnici, ponje se lahko sprehodimo drugam, enako velja za košare za umazano perilo.