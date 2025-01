Nasveti za pranje: da se ne bo volneni pulover skrčil

Morda se nam je že zgodilo: volneni pulover, ki ni bil ravno poceni, smo dali v pralni stroj z drugimi kosi oblačil, nastavili program z visoko temperaturo in – ga uničili. Naj povemo, da volne v resnici ni treba pogosto prati, saj je zaradi lanolinskih olj, ki so prisotna v njej, naravno protimikrobna; dokler so naša volnena oblačila izpostavljena samo povprečni nošnji in jih po nošenju redno zračimo, nam jih ni treba tako pogosto prati.

Pa vendar, kako skrbeti za kose iz tega naravnega materiala, ki ga pozimi tako obožujemo, da ne bodo izgubili barve, oblike in velikosti?

Volnenih puloverjev ne sušimo takole. FOTO: Nanci Santos/Getty Images

Prva pomoč Lahko rešimo skrčen volnen pulover? Poskusimo takole. V večjo posodo natočimo hladno vodo in vanjo potopimo nesrečni kos oblačila. Vzamemo ga ven, v vodo dodamo malce mehčalca, balzama za lase ali otroški šampon, premešamo. Pulover vrnemo v vodo in pustimo vsaj 20 minut, lahko dve uri. Vzamemo ga ven, ne izpiramo, položimo na brisačo na vodoravno površino, da odstranimo preostanek vode, odvijemo in z rokami raztegnemo. Pustimo na vodoravni površini, da se posuši.

Izberemo pravi program

Najprej preverimo oznako za vzdrževanje na puloverju; je dovoljeno kemično čiščenje, samo ročno pranje, morda strojno? V slednjem primeru bo navedena tudi priporočena temperatura, upoštevajmo jo. Preden damo pulover v pralni stroj, se lotimo morebitnih madežev; nanje po navodilih na embalaži nanesemo odstranjevalec, primeren za volno, in pustimo učinkovati, kolikor je predpisano. Z vlažno krpo popivnamo ostanek.

Za pranje v pralnem stroju uporabimo vrečko za perilo. FOTO: Toru Kimura/Getty Images

Pulover obrnemo z notranjo stranjo navzven in ga damo v mrežasto vrečko za dodatno zaščito, s čimer bomo denimo preprečili polstenje. Vrečka naj bo dovolj velika, da oblačilo v njej ne bo natlačeno, v tem primeru bo namreč pomečkano in morda celo poškodovano. Izberemo pravi program; če imamo na voljo, bo to seveda program za volno, morda občutljivo perilo, sicer pa tisti, ki bo uporabil hladno vodo. Pozabimo na centrifugo. Dodamo detergent za pranje perila, seveda nežen, primeren za volno ali kašmir. Takoj ko je program končan, vrečko s puloverjem vzamemo ven in kos oblačila iz vrečke; če bo dlje ostal v njej, bo pulover zmečkan.

Oblačilo potopimo

Če naš primerek ne dopušča strojnega pranja, ga osvežimo na roke; tudi v tem primeru najprej poskrbimo za vidne madeže, nanje nanesemo namensko sredstvo, pustimo in popivnamo. V veliko posodo, morda umivalnik, celo kopalno kad, damo hladno vodo, saj je takšna nežnejša do volne. Dodamo namenski detergent, nežno premešamo, nato pulover obrnemo z notranjo stranjo ven in ga položimo v posodo, da je ves potopljen. Nežno ga premikamo po vodi, ne drgnemo, ne dvigujemo ga, in pustimo stati največ uro. Tudi izperemo ga v hladni vodi; v posodo natočimo vodo, vanjo potopimo oblačilo in ga nežno stiskamo. Postopek ponovimo, vsakič v novi vodi.

Da jih bomo lahko dolgo nosili, jih moramo prav negovati. FOTO: Evrymmnt/Getty Images

Pa sušenje? Seveda ga ne damo v sušilni stroj, tam se bo namreč opazno skrčil, sušimo ga na zraku. Pomembno je, da ga ne ožamemo, kot bi to storili z bombažno majico, ampak ga razgrnemo na ravno površino in nežno pritiskamo nanj, da se znebimo čim več vode. Nato ga položimo na čisto, suho brisačo in ga skupaj z njo zavijemo kot palačinko, nežno stisnemo ter odvijemo. Zdaj ga lahko položimo vodoravno na stojalo za sušenje perila, poravnamo morebitne gube in počakamo, da vsa vlaga izhlapi. Izogibamo se neposredni bližini sončne svetlobe ali virov toplote, kot je radiator, saj to lahko poveča tveganje porumenelosti in krčenja.