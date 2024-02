Najboljši načini za shranjevanje kruha

Na žalost v sodobnem svetu veliko hrane zavržemo in med živili, ki pogosto pristanejo med odpadki, je tudi kruh. Brez njega ne gre, a velikokrat se ga kupi preveč in nepravilno shranjen postane suh ali celo plesniv. Prav zato, ker v njih nima zraka in je izpostavljen previsoki vlagi, hranjenje v plastičnih vrečkah ni priporočljivo.

Kruha zaradi vlage prav tako ni dobro imeti v hladilniku, lahko pa ga zamrznete, odtajan je kot svež.

Če niste naklonjeni zamrzovanju kruha, poglejte nekaj drugih primernih načinov shranjevanja.

V tesno zaprti posodi

Vsaka škatla, ki se dobro zapre, je primerna za shranjevanje kruha.

Pomembno je, da vanjo ne pride preveč zraka, zaradi katerega bi se kruh posušil.

Platnena vrečka za kruh

Izdelana je iz platna, ki omogoča pretok zraka, vendar kruh v njej temu ni pretirano izpostavljen in zato dlje ostane svež, ne postane pa, tako kot v plastični vrečki, plesniv.

Ne le idelna za shranjevanje kruha, temveč tudi lep okras. FOTO: Margarita Shchipkova/Gettyimages

Lesena škatla za kruh

Odlična rešitev, ki je lahko hkrati lep okras v kuhinji. Ne zapira se hermetično, vendarle vanjo ne pride preveč zraka.

Še bolje bo, če boste kruh vanjo postavili v platneni vrečki.

Papirnata vrečka

Nič ne bo narobe, če boste kruh pustili v papirnati vrečki, v katero vam ga je položila trgovka v trgovini. Vsakič, ko ga iz nje vzamete in ga nato položite nazaj, jo dobro zaprite, da do njega ne bi prišlo preveč zraka.

Ostane lahko tudi kar v papirnati vrečki. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Suh? V pečico z njim!

Ne glede na to, kje in kako je spravljen kruh, če dolgo stoji, postane suh. Svežino mu lahko povrnete tako, da ga za nekaj minut postavite v vročo pečico.

Toplota v njej mu bo povrnila svežino, je pa res, da je tako segret kruh priporčljivo takoj pojesti.

Če vam ga še ostane, iz njega pripravite krušne drobtine, francoski toast, kruhove cmoke ali popečene obložene kruhke. Res ni treba, da bi samo zato, ker je suh, romal v smeti.