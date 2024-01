Motocikel je dobro pripraviti na obdobje počivanja

Nekoč so bile zime bogate s snegom in nizkimi temperaturami, zato so motocikli in skuterji praviloma prezimovali v garažah, razen na Primorskem, kjer so zaradi milejših razmer na cesti vse leto. Zadnja leta, ko doživljamo prav nenavadne zime, pa se zdi, da si tudi v drugih predelih Slovenije enosledna vozila vedno redkeje privoščijo dolg zimski spanec. A čeprav je čedalje več motoristov, ki se vozijo pozimi, če seveda razmere na cestah to dopuščajo, jih motociklu še vedno veliko privošči zimski spanec.

Da nas bo motocikel v novi sezoni pričakal v odličnem stanju, ga moramo pripraviti na obdobje počivanja. Predvsem mu privoščimo natančno čiščenje. Če ima pogonsko verigo, jo očistimo in namažemo. Prav tako velja namazati in zaščititi kovinske, kromirane in gumijaste dele.

Da se ne bi pnevmatike med daljšim mirovanjem deformirale, je idealno, da ima motorno kolo obe kolesi dvignjeni od tal. Če to ni mogoče, ga postavimo vsaj na glavno stojalo. Ne pozabimo namazati gibljivih delov, ročke sklopke in zavore, stopalke menjalnika in zavor ipd. Pri tekočinsko hlajenih motorjih preverimo še raven hladilne tekočine.

Da bo spomladi vžgal

Akumulator je nedvomno vitalni del motocikla, ki si pozimi zasluži malo več pozornosti. Predvsem sodobni motocikli tudi v mirovanju porabljajo energijo, zato se lahko zgodi, da akumulator spomladi ne bo več hotel zagnati motorja. Kaj torej storimo, da bo preživel zimo (ali daljše mirovanje) brez zapletov? Akumulator lahko odklopimo in odstranimo iz motocikla ter ga pospravimo v suh in topel prostor, kjer ga lahko občasno priklopimo na polnilnik. Drugi način je, da motocikel z vgrajenim akumulatorjem občasno priklopimo na namenski polnilnik oziroma vzdrževalec.

Namažemo verigo in odklopimo akumulator, občasno ga napolnimo.

Stroka priporoča nakup »pametnega« polnilnika akumulatorja, ki bo preprečil prenapolnjenje in omogočil vzdrževanje napetosti vso zimo – ta je lahko stalno priklopljen na motor. Nekateri serviserji svetujejo, da motor med zimovanjem občasno zaženemo.

Posoda naj bo polna

Motocikel naj ima med zimo polno posodo za gorivo, še posebno če je kovinska, saj tako preprečimo njeno rjavenje in nabiranje kondenza v njej, ki lahko škodljivo vpliva na delovanje vbrizgovalnega sistema. Strah, da bi se bencin v posodi pokvaril, je odveč. Kot so nam že pred časom razložili strokovnjaki naftnih družb, ima bencinsko gorivo ob primernem skladiščenju rok trajanja najmanj pet let.

Nekateri proizvajalci pnevmatik imajo v programu tudi zimske M+S za motocikle in skuterje. FOTO: Leon Vidic

Pozimi na motocikel

Motoristi v naši redakciji se radi ravnamo po načelu, da je zima za kepanje in sankanje, preostali letni časi pa za vožnjo motocikla. Ker pa vemo, da so med našimi bralci tudi celoletni motoristi, smo se obrnili na Vojka Safrana, vodjo programov varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Pojasnil nam je, da zakonodaja za enosledna vozila (motorna kolesa) sicer ne predvideva obvezne uporabe zimske opreme v zimskih razmerah, a to ne pomeni, da ni priporočljivo preobuti motorno kolo v zimske pnevmatike – če te seveda za naš motocikel obstajajo. Za skuterje jih, recimo, že več let izdelujejo v kranjskem Mitasu.

Posoda z gorivom naj bo polna, v nekaj mesecih se bencin v njej ne bo pokvaril.

Za vožnjo v zimskih razmerah gotovo koristijo sodobne varnostne tehnologije, kot sta zavorni sistem ABS in sistem za preprečevanje zdrsa pogonskega kolesa. Na žalost pa s temi sistemi niso opremljeni manjši skuterji, ki jih je med enoslednimi vozili v prometu pozimi največ.

Ogrevana oblačila

Za zimsko vožnjo motocikla se moramo tudi toplo obleči, saj nam bo med njo zaradi vetrnega piša še hladneje. Vetrobran in oklep motocikla pripomoreta k temu, da je za krmilom malenkost topleje. Če imamo še ogrevane ročki in sedeža, toliko bolje. Sicer pa se odenemo v zimska motoristična oblačila: toplo spodnje perilo, topli srednji sloj in zunanji sloj z membrano, ki ne prepiha in ne premoči.

Za najbolj zmrznjene obstajajo tudi ogrevana oblačila, od škornjev in rokavic do jaken in hlač. Običajno so opremljena s polnilnimi baterijami, lahko pa jih priklopimo na napeljavo motorja, kar je nerodnejša rešitev. Prav tako moramo imeti v takšnem primeru vgrajen zmogljiv akumulator, saj so ogrevana oblačila velik porabnik energije.