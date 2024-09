Ste že slišali za morske nožnice? Njihov način premikanja je fascinanten

Vajeni smo, da školjke pridno stojijo pritrjene na skale in ne počnejo, vsaj v naših očeh, tako rekoč nič. Zagotovo pa to ne velja za morske nožnice (Pharidae), školjke iz rodu nožičark, ki so v Evropi precej razširjene.

Pred časom je pravo norijo na spletu povzročil posnetek školjke, ki je iz lupine pomolila nogo in se z njo premikala. Morske nožnice so v primerjavi s svojimi školčjimi kolegicami neverjetno živahne.

Školjka se v pesek zakoplje tako, da najprej sprosti mišice. Lupina se odpre. Nato iz lupine pomoli nogo. Z vodo napihne nogo, nato pa skrči mišice in izpusti zbrano vodo v pesek. Tako nastane vrtina, skozi katero školjka zdrsne v pesek.

Morske nožnice so majhne ali pa srednje velikosti, največje zrastejo do 23 centimetrov. Zanje so značilne lupine podolgovate cevaste oblike. Obstaja okoli 71 živih vrst morskih nožnic.

So značilne podolgovate oblike. FOTO: Eurotravel/Getty Images

Večino življenja preživijo zakopane v pesek ali blato, tudi do 60 cm globoko. Živijo v navpičnih rovih, v katerih se lahko dvigujejo ali spuščajo. Nekatere vrste na kratke razdalje tudi plavajo, da ubežijo plenilcem.

Školjka britvica

Ena od vrst morskih nožnic, ki jo pogosto srečamo, je školjka britvica (Ensis magnus), ki spominja na staromodni pripomoček za britje brade.

Školjke britvice imajo krhko lupino, ki je na zunanji strani gladka in belkasta, z navpičnimi in vodoravnimi rdečkasto rjavimi ali škrlatno rjavimi lisami. Notranja površina je bela z vijoličnim odtenkom. Konca školjke imata odprtino. Živijo pod peskom, kjer se z močno nogo prebijajo do globine, kjer so varne pred plenilci. Samo školjko bomo težko opazili, saj je zakopana v pesek, lahko pa naletimo na odprtino v obliki ključavnice, ki nam pove, da je spodaj. Odprtine nastanejo, medtem ko se školjka hrani.

Razmnoževanje poteka pozimi in spomladi. Školjka istočasno izloči jajčeca in semenčice.

Kljub temu zaradi pretiranega ribolova ta vrsta školjk, ki velja za gurmanski posladek, postaja vedno redkejša. Školjke britvice so poleg tega zelo občutljive že za manjše okoljske motnje. Če v okolje, kjer živijo, natresemo sol, bodo prilezle iz rovov.