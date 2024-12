Mojca Mavec: To je vedno bilo vodilo tudi pri mojem novinarskem delu

Kako se je rodila ideja za oddajo in kaj vse prinaša, nam je zaupala v pogovoru, hkrati pa se je ozrla še na svojih zadnjih 25 let in z nami delila misli in nauke o času, ki jih je nabrala na svojih številnih potovanjih. Mojca Mavec FOTO: Adrian Pregelj Oddaja se imenuje Prvih 25, 25 let pa je hkrati četrt stoletja. Kakšen je vaš odnos do poimenovanja časa? Se vam zdi nekaj precej dlje, če rečemo četrt stoletja kot na primer 25 let? Prvih 25 let tega stoletja je en sam vrtinec sprememb. Zdi se, da čas še nikoli ni tekel hitreje, sploh odkar je digitalna tehnologija obrnila vse na glavo. Rok...