V času, ko avtomobilska industrija išče pravo rešitev za električno mobilnost in nove oblikovalske linije, je prava osvežitev vožnja avtomobila, ki združuje tradicionalna aduta – prostornost in majhno porabo. Mercedes-benz GLB že po obliki nakazuje, da ima obilo prostora. Je precej kvadratast, kar velja tudi za zadek, in ima velik prtljažnik. Testni model ima klasično postavitev z dvema vrstama sedežev, kar omogoča 570 litrov prostora v prtljažniku, toda GLB ima možnost izbire še tretje vrste z dvema dodatnima sedežema (za 1500 evrov), a je zato manj prostora za prtljago (130 litrov). Urejena...