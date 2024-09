Maloprinčevski avtomobili tudi v Sloveniji

Avtomobilska znamka DS je v Sloveniji prvič predstavila novo kolekcijo DS Antoine de Saint Exupéry za modele DS 3, DS 4 in DS 7. Posebna serija vozil črpa navdih iz zapuščine umetnika, znanstvenika, pilota, humanista in pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja, ki nam je v Sloveniji najbolj poznan po knjigi Mali princ.

V ponudbi so na voljo vsi motorji: 100-odstotno električni, priključnohibridni, hibridni, bencinski in dizelski. Pokazali so tudi popolnoma novo barvo vozil, ki s svojim bisernim leskom in zlatimi odsevi spominja na zvezdnato nebo.

Kakor je poudaril vodja znamke DS v Sloveniji Peter Horvat, bodo vsaki stranki, ki bo kupila vozilo iz kolekcije Antoina de Saint-Exupéryja, podarili »zvezdo na nebu, ki je poimenovana po vas«. Prvo zvezdo so podarili legendarni smučarki Tini Maze, ki bo »vedno sijala kot simbol naše zavezanosti k odličnosti in inovacijam«. Na dogodku je nastopila violinistka Maša Golob, ki je goste z zvoki električne violine popeljala v Pariz, prišla pa je tudi vrhunska modna oblikovalka Tjaša Škapin, ki je navdih za svoje kreacije našla v Malem princu.