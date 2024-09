Lososi so pravi športniki, skočijo lahko izjemno visoko

So ena redkih rib, ki je sposobna živeti tako v slani kot sladki vodi – iz sladke vode, kjer pride na svet, potuje v morje, nato pa spet nazaj, da bi se razmnožila. Ribe, ki iz slane vode preidejo v sladko, običajno sicer umrejo, saj njihove celice v sladki vodi eksplodirajo, sladkovodnim ribam pa celice v slani vodi zakrknejo.

Da lososu uspe preživeti v obeh, uporablja nekaj prilagoditev, v slani vodi denimo spije več litrov vode na dan, sladke, ko plava po njej, pa se ne dotakne. V sladki vodi njegove ledvice proizvajajo veliko urina, zato pogosto lula, v slani pa le redko izloča urin. Svoje doda še poseben encim za razgradnjo soli.

Sposobni so prepotovati 50 km na dan.

Lososi so sposobni prepotovati 50 kilometrov na dan. Da so pravi športniki, ki bi na ribjih olimpijskih igrah osvajali zlate medalje, govori tudi podatek, da lahko skočijo do dva metra visoko! Ne le na človeških, pogosto se znajdejo tudi na jedilnikih kitov: orke na dan pojedo okoli 25 kg lososov.

Močno razvit čut za voh

Imajo izjemno močno razvit čut za voh –​ atlantski losos lahko zavoha kapljico eteričnega olja, ki bi jo kanili v olimpijski bazen.

Njihova zunanjost se lahko skozi življenje trikrat spremeni: lahko so modro-srebrni, rdeči ali rdeči z zeleno glavo. Losos gre skozi sedem stopenj, začne se z jajčecem. Zadnja faza se zgodi po drstenju – ko poskrbi za potomce, umre.

Nekatere vrste s časom spreminjajo svojo zunanjost. FOTO: Ovasik/Getty Images

Velja za ključno vrsto, kar pomeni, da bi se številne stvari v njegovem življenjskem okolju spremenile, če bi izginil. Mnoge vrste lososov so ogrožene; ogrožajo jih paraziti, bolezni, pretiran izlov, podnebne spremembe in krčenje njihovega življenjskega prostora.