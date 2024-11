Ko bi se še kar vozil in vozil (FOTO)

Ko ga gledaš od daleč, takoj pomisliš, da je to Audijev kupe A5. Toda ko prideš bližje in ko ti pri Audiju podrobneje razložijo še vse podrobnosti, je jasno, da so spremembe precejšnje. Drži sicer, da gre za model A5, a to je bolj ali manj vse. Novi A5 je v resnici stari A4. In kje je stari A5? Ni ga več. Na kupejevsko različico lahko pozabite, zdaj sta s to oznako tukaj kombilimuzina (pri Audiju pravijo, da je limuzina) in karavan.

Ljubitelji nekdanjega kupeja bodo sicer našli nekaj kupejevskih linij tudi na sedanji kombilimuzini, pri čemer jih lahko prepričajo še mnogi drugi aduti. Eden teh je, da se prtljažna vrata odpirajo skupaj s položnim zadnjim steklom, s čimer so močno olajšali dostop do prtljažnika. Za prtljago je 445 litrov prostora v limuzinski različici (kar je manj kot prej v limuzinskem A4 – 480 litrov) in 476 litrov v karavanski. Zadnjo klop lahko podrete v priročnem razmerju 40/20/40, s čimer prostornina naraste na 1299 oziroma 1424 litrov.

Vrata prtljažnika se odpirajo visoko. FOTO: Aljaž Vrabec

Prednosti nove platforme

Ena večjih sprememb je nova platforma. Bistveno je, da omogoča vgradnjo tradicionalnih motorjev, ki pa so delno elektrificirani, kar je prilagojeno Audijevim blagohibridnim sistemom. Še ena prednost nove platforme so večje mere, kar omogoča več potniškega prostora. Novinec je za 6,7 centimetra daljši kot nekoč A4 (v dolžino meri 483 centimetrov), za osem centimetrov je narasla medosna razdalja, na 290 centimetrov. Tako je več prostora predvsem na zadnji klopi, kjer udobno sedi odrasel človek povprečnih mer, o čemer smo se prepričali na prvih vožnjah na Azurni obali. Vsekakor je zadaj v A5 bolj prostorno, kot je bilo v A4.

Sprednja žarometa sta zdaj ožja, na prvotnega quattra pa spominjajo izbočene kolesne odprtine, ki jih ni mogoče spregledati, še posebno kadar so v barvi, kontrastni s karoserijo. Zadaj je svetlobni trak razpotegnjen čez celotno površino, konec karoserije pa je potegnjen v spojler. Voznik lahko izbira med osmimi svetlobnimi podpisi prednjih in zadnjih žarometov, a razliko vidijo zgolj ljudje zunaj avtomobila. Najprej se zdi zanimiv dodatek, toda verjetno bo vsak lastnik novega A5 samo enkrat izbral svoj »podpis« in nato pozabil na to možnost.

Ima lahko tri zaslone. FOTO: Audi

V notranjosti potniki takoj dobijo premijski občutek zaradi modernih materialov. Predvsem je impozanten osrednji zaslon (14,5-palčni), ki se drži zaslona za volanom (11,9-palčni), za doplačilo pa je zraven še manjši zaslon za sovoznika (10,9-palčni), na katerem ta lahko spremlja navigacijo in ima dostop do omejenih funkcij infozabavnega vmesnika.

Nova razporeditev oznak pri Audiju Soda števila za električne modele: • audi Q4 e-tron • audi Q6 e-tron • audi A6 e-tron Liha števila za modele s tradicionalnimi motorji in hibride: • audi A3 • audi A5 • audi A7

Pestra motorna paleta

Na bencinski strani motorne ponudbe je vstopni model dvolitrski štirivaljnik z močjo 110 kilovatov (150 konjev) ali 150 kilovatov (204 konji). V šibkejši različici je pogon na prednji kolesi, pri močnejši je štirikolesni. Na dizelski strani je prav tako dvolitrski motor z močjo 150 kilovatov (204 konji), ima pa še hibridno pomoč elektrike (48 voltov). Tudi tukaj lahko izbirate med pogonom na prednji kolesi ali na vsa štiri.

Isto hibridno tehniko so uporabili pri trilitrskem bencinskem šestvaljniku (V6) z oznako S5. Že po kratici je jasno, da je to najmočnejša različica s 367 konjskimi močmi (270 kW) in pogonom na vsa štiri kolesa. Prav vsi modeli imajo samodejni menjalnik. V bližnji prihodnosti bodo na trg poslali še bencinsko-električni priključni hibrid s kar lepim dosegom na elektriko, tja do 100 kilometrov.

367 km (270 kW) ima najmočnejša različica S5.

Inženirji so precej hvalili hibridni sistem, saj naj bi še učinkoviteje rekuperiral zavorno energijo. Tako lahko opravite speljevanje, začetno manevriranje in krajše vožnje le na elektriko, pri relacijskih vožnjah pa boste lahko opravili daljše križarjenje z ugasnjenim motorjem na notranje zgorevanje. Gre namreč za stanje, ko recimo dosežete 90 kilometrov na uro, avtomobil pa to hitrost sam od sebe ohranja lep kos poti, ne da pritiskate na stopalko za plin. Električni sistem z 48 volti poganja še klimatsko napravo, zato deluje tudi, kadar avtomobil stoji na miru z ugasnjenim motorjem na notranje zgorevanje.

A ko enkrat sedite za volanom, najbolj občudujete izjemno natančnost, saj se tudi pri večjih hitrostih pelje kot po tirnicah. Prve testne vožnje so bile kar prekratke, vsakič smo si želeli odpeljati še kakšen kilometer več.

Novi A5 bo pri nas novembra. Začetna cena bo 43.380 evrov za limuzinsko različico in 45.400 za karavansko. In S5? Limuzina vas bo stala najmanj 76.710, karavan pa 78.730 evrov.