Kdaj v resnici solimo štruklje: nasvet s kuharske delavnice

Kot smo vam obljubili, vam bomo v teh dneh postregli s kar nekaj skrivnostmi, ki smo se jih naučili na kuharski delavnici v našem studiu. Kot že veste, lahko svoj interes za udeležbo na katerem od poučnih dogodkov izrazite TUKAJ, da boste obveščeni o razpisanih datumih in novostih. Mesta poidejo kot najboljše vroče žemljice, zato morate biti res hitri.

Štruklje smo kuhali z našo »gospo profesorico«, kot ji v hecu pravite tečajniki – Jasmino Pirnar Krope, Yasko. Postopka smo se lotili z gnetenjem testa (navadnega ter ajdovega) in pravilnim valjanjem, naredili smo čudovit skutni nadev, ga enakomerno razporedili od roba do roba in ravno prav zvili. Nato je bilo na vrsti kuhanje: Jasmina nam je razložila različne načine, ki so še kako koristni tako pri obdelavi zamrznjenih kot še svežih štrukljev. Več napotkov o tem lahko preberete TUKAJ.

Kdaj solimo vodo, kdaj nadev, kdaj testo

Zgodba je podobna kuhanju testenin. Kot so nas Italijani že zdavnaj podučili, je največja napaka pri pripravi makaronov, špagetov in rezancev ravno v premajhnem ščepcu soli, ki ga namenimo brbotajoči vodi. Premalo slanih testenin ne reši niti bogata omaka, ostale bodo puste in nekako nedorečene.

Zato kar pogumno s soljo, pravi Jasmina: na liter vode je dodamo celo žličko. Štruklji se bodo tako ravno prav in enakomerno slano skuhali od zunaj proti sredici.

Testo obvezno solimo, če štruklje soparimo ali gratiniramo. Če pa jih kuhamo, pa je nujno, da solimo vodo.

Nadev vedno solimo, sploh skutin. Yaska je med preučevanjem vseh možnih različic te jedi ugotovila, da je v resnici sol bolj pomembna kot sladkor, kajti skutni nadev s soljo ostane bolj svež, okusen in manj sitosten. S sladkorjem pa postane težji in bolj nasiten. V tem primeru tudi okus po skuti ni tako prijeten.

Podrobneje o nadevih pa prihodnjič.

