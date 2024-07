Pariz je vedno dobra ideja, pravijo, verjetno se strinjate? Pariz je vedno dobra izbira, za podaljšan vikend ali daljše obdobje. Kljub slovesu sanjske, razvpite destinacije mu je uspelo ohraniti tisto nekaj, neopisljivo, svojo skrivnost in unikatnost, da se vsakič, ko ga obiščeš, v tebi nekaj zgane. Njegov šarm, ki je ovekovečen na premnogih razglednicah, plakatih, filmih in drugje, ni zbledel. Njegova lepota je kljub družbenim spremembam, političnim prevratom, ki ga spreminjajo in preoblikujejo, ostala nedotaknjena. Pariz je vedno dobra izbira tako za umetniški navdih kot praznovanje lju...