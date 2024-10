Kako poširamo jajca (VIDEO)

Poširanja jajc se lahko lotimo na različne načine, vendar sama prisegam na spodaj opisanega, ki je enostaven in vedno lepo uspe. Še preden se lotimo, pa obvezno preverimo, ali imamo popolnoma sveža jajca, kajti to je prvi pogoj, ki ga morate upoštevati. Stara jajca namreč postanejo nekako bolj »vodena« in zato niso primerna za to tehniko priprave. Za res perfekten rezultat pa uporabimo jajca, ki so zelo hladna oziroma jih vzamemo kar iz hladilnika.

Sestavine

2 jajci

2 žlici kisa

1 žlička soli

Priprava

Pripravimo kozico, ki mora biti visoka vsaj 8 cm in jo do treh četrtin napolnimo z vodo, ter krožnik, ki ga obložimo s papirnato brisačko. Nato vsak jajček posebej ubijemo v manjšo skodelico. Kozico pristavimo na ogenj ter dodamo sol in kis, ki pripomore, da poširano jajce dobi lepšo obliko. Ko voda zavre, zmanjšamo ogenj, da voda samo še nežno brbota ter z žlico zavrtimo vodo, da ustvarimo nekakšen nežen vrtinec (tako se beljak lepše oprime rumenjaka), nato pa vsako skodelico z jajcem posebej zvrnemo v vodo, in sicer tako, da skodelico delno potopimo v vodo ter šele nato jajce zvrnemo v vodo. Jajca poširamo 3 do 4 minute. Kuhana so takrat, ko postane beljak na otip čvrst, rumenjak pa je še mehak ter po prerezu lepo steče. Poširano jajce odložimo na krožnik, obložen s papirnato brisačko, da se odcedi vsa odvečna voda.

