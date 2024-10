Kaj se dogaja z avtomobili na vodik

Veliko je pobud, zavezništev, projektov, ki govorijo o prihodnosti s takšno ali drugačno uporabo vodika. Gorivne celice so bile obljubljena tehnika že pred več desetletji. Toda pri avtomobilih je stanje daleč od vsaj približnega optimizma. Gre za avtomobile, kjer kolesa poganja električni motor, energija zanj pa se ustvarja v gorivni celici. Vanjo se iz posebne shranjevalne posode dovaja vodik v plinastem stanju, v procesu, obratnem od elektrolize, nastajata električna energija in vodna para. Vodik se na polnilnici napolni hitro, v nekaj minutah.

V ZDA Honda pripravlja nov avto na gorivne celice. Tako Hyundai kot Toyota naj bi pripravljala izboljšave svojih modelov, tako v dosegu kot ceni. BMW ima testno floto (sto vozil) modela iX5 hydrogen, ki je prirejen na gorivne celice. Bavarci bolj množičen tovrstni izdelek s pomočjo Toyote načrtujejo za leto 2028, a to je še daleč.

Nekaj se dogaja pri lahkih dostavnikih, vodikov pogon ima po različnih znamkah za kombije pripravljena skupina Stellantis, prav tako svoj izdelek načrtuje Renault. Ta bo na razstavi v Parizu pokazal elegantno kupejevsko študijo embleme, ki kombinira baterijsko tehniko in gorivne celice. Čeprav se kitajski proizvajalci pri nas omenjajo le pri avtomobilih na baterijski električni pogon, pa jih imajo tudi oni.

Slabe prodajne številke

Toda modeli na gorivne celice imajo še vedno minorne prodajne številke. V odstotkih je šla prodaja z zelo nizke osnove nekaj let res navzgor, a še to le do lani, ko je opazno upadla. Po podatkih korejske analitične družbe SNE Research za spletno stran Hydrogen Insight je bilo lani po svetu na novo registriranih komaj 16.000 avtomobilov na gorivne celice (leto prej 20.000), v prvi polovici letošnjega leta le 5600, še za tretjino manj kot v primerljivem lanskem obdobju.

Najmočnejši trg je Kitajska (v pol leta 2500 vozil), rast se je tudi pri njih umirila, letos naj bi v vsem letu znašala le tri odstotke. Padec je opazen v Kaliforniji, kjer je v ZDA glavnina teh vozil in infrastrukture zanje. Evropa je daleč zadaj, letos so vodikovih avtomobilov v pol leta prodali 600, kar je celo nekaj več kot lani, a je to v celotni prodajni sliki še vedno komaj zaznavno. Kakih drugih podatkov ni na voljo, številka je vsekakor nizka, saj ta pogon evropska panožna zveza Acea v svoji prodajni statistiki vodi pod kategorijo »drugo«, skupaj z vozili na utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin, etanol.

Tako kot sta aktualna ponudba in prodaja vodikovih avtov majhni, je tudi polnilnic malo. Po podatkih nemške analitične družbe LBST je bilo konec lanskega leta na svetu le 921 polnilnih postaj za vodik. Kitajska je bila vodilna s približno 200 postajami, kar je dvakrat več od Nemčije, ki jih ima največ v Evropi. Pri nas smo imeli nekoč eno v Lescah, zdaj jo za avtobuse načrtuje LPP, odprta naj bi bila tudi za vsa druga vozila. Ko smo že pri tem, omenimo, da se vodik in gorivne celice kot bolj perspektivne omenjajo za težja vozila, avtobuse in tovornjake, a tudi pri teh hkrati poskušajo z baterijskim električnim pogonom in ni jasno, kaj bo prevladalo oziroma ali se bo enakovredno uveljavilo oboje.