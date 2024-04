Jamie Oliver delil tri najhitrejše recepte s testeninami

Ljubitelji testenin nenehno preizkušajo ali si celo izmišljajo nove, bolj ali manj inovativne recepte, tako da je na krožniku vselej nekaj drugačnega. Tokrat predstavljamo tri omake, ki jih k špagetom ponudi slavni teve kuhar Jamie Oliver in za katere pravi, da jih njegova družina obožuje. Recepti so preprosti, zanje potrebujemo sestavine, ki jih skoraj zagotovo najdemo v hladilniku in shrambi: poleg testenin še parmezan, hladno stiskano oljčno olje, limono, panceto, rdeče vino, v zamrzovalniku pa poiščemo vrečko zamrznjenega graha. Samo še šopek sveže bazilike, mete in rožmarina ter seveda sol in poper, in lahko se lotimo kuhanja. Rezultat: kremaste testenine vznemirljivih okusov. Poleg tega so omake hitro pripravljene, zato so lahko tudi izhod v sili, ko se s pripravo kosila zelo mudi. In nič hudega, če katere sestavine nimamo v zalogi, saj recepte brez težav prilagodimo.

Limona in parmezan

Prva omaka je narejena iz limone in parmezana, slavni kuhar pa zagotavlja, da je tudi najbolj enostavna. Potrebujemo eno limono, najbolje iz ekološke pridelave. Naribamo lupino in jo stresemo v skledo. Limono prerežemo na pol in iz nje iztisnemo sok, lahko kar med prsti, da se peške ulovijo v dlan. Sok dodamo naribani lupini, solimo in prelijemo s hladno stiskanim oljčnim oljem. Premešamo in naribamo parmezan, na osebo 40 gramov. Dobro premešamo. Medtem smo skuhali špagete. Poberemo jih iz vode in stresemo na omako. Dobro premešamo, potresemo še z malo parmezana, okrasimo z lističi sveže bazilike in postrežemo.

Panceta

Druga omaka bo razveselila ljubitelje suhih mesnin, osnova zanjo je namreč panceta. Za enega jedca vzamemo nekaj tankih rezin pancete in jih narežemo na trakove. Stresemo v ponev, pokapljamo z oljčnim oljem in potresemo z grobo mletim poprom. Med mešanjem popečemo, da panceta postekleni. Dodamo vejico drobno sesekljanega svežega rožmarina, ne preveč, da ne bo prevladal. Zalijemo s kozarcem rdečega vina in na majhnem ognju pustimo vreti nekaj minut. Prelijemo po kuhanih špagetih in premešamo. Preden ponudimo, dodamo še malo naribanega parmezana.

Pesto: grah in meta

Za konec Oliver postreže še s prav posebnim pestom, pripravljenim iz graha in mete. Uporabimo lahko kar zmrznjen grah, skodelico ali dve stresemo v terilnik in grobo zmečkamo. Potrebujemo še zajeten šopek mete, ki jo osmukamo in liste dodamo grahu. Mečkamo, dokler ne nastane groba zmes. Prilijemo žlico ali dve oljčnega olja in sok polovice limone ter potresemo z naribanim parmezanom. Dobro premešamo in zalijemo z nekaj žlicami vode, v kateri so se kuhali špageti. Premešamo v gosto, kompaktno omako. Po potrebi dodamo katero od sestavin, če je pesto presuh, ga zalijemo z vodo, če je preveč redek, dodamo še malo parmezana. Pesto zmešamo s špageti in potresemo s parmezanom.

Prav vse omake odlikuje bogata kremasta struktura, ki se mehko spoji s špageti. Uporabimo lahko seveda poljubne testenine, pomembno pa je, da kuhanih ne spiramo, temveč jih le poberemo iz vode in takoj zmešamo z omako. Če jih pustimo stati, se bodo med seboj zlepile. Zato jih pretresemo tudi, če omaka še ni pripravljena, in tako preprečimo sprijemanje.

Kot velik ljubitelj testenin je zvezdniški britanski kuhar nedavno v Beogradu odprl restavracijo, ki je del njegove znane verige restavracij z italijansko hrano Jamie's Italian, kjer ponujajo italijanske jedi, tudi testenine in pice ter sladice.

