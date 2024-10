Iz zakulisja Swybranda: več kot 4000 obiskovalcev

Če ne po tem, pa po lastnici Petri Parovel, ki na Instagramu dosega že več kot 106.000 sledilcev.

Oktobra so poskrbeli še za nekaj nepozabnih dogodkov, ki so združili tudi dobrodelnost in modo. Kaj pa za nas pripravljajo v prihodnje?

Od dobrodelnih prireditev do mednarodnih modnih dogodkov – Swybrandova ekipa dokazuje, da njihovo delo sega daleč preko oblačil.

FOTO: Swybrand

Dobrodelnost, ki združuje Slovenijo

V nedeljo, 6. oktobra, je Swybrand priredil že druge SWY Dobrodelne korake v Izoli, kjer se je zbralo več kot 4.000 ljudi z vseh koncev Slovenije. Tekli in sprehajali so se z enim skupnim ciljem – podpreti razvoj genske terapije za Urbana in druge otroke. Dogodek je presegel vsa pričakovanja, saj so udeleženci s pozitivno energijo in solidarnostjo ustvarili nepozabno vzdušje. Tisti, ki so ga zamudili, so povabljeni, da se pridružijo prihodnje leto in skupaj z drugimi naredijo korak za boljši jutri.

Na tednu mode v Ljubljani. FOTO: Jure Makovec

Obiskovalci navdušeni nad Swybrandom na Ljubljana Fashion Weeku

Le nekaj dni po dobrodelni prireditvi je Swybrand zablestel na Ljubljana Fashion Weeku, kjer so v sodelovanju s Pentljo Concept Store predstavili svojo najnovejšo kolekcijo. Modne kreacije so bile izjemno dobro sprejete, saj so obiskovalci pohvalili njihovo inovativnost. Združitev športne znamke in Pentlje je ustvarila unikatne kombinacije, kot jih na LJFW še nismo videli.

Swybrandova športna eleganca na Miss Slovenije

Šport in moda sta se v oktobru združila tudi v sklopu projekta Miss Slovenije, kjer so tekmovalke na prvem športnem dogodku v Lendavi nosile športne kose Swybranda. To ni bilo prvo sodelovanje med Miss Slovenije in Swybrandom – že tretje leto zapored se eleganca in šport prepletata v tem partnerstvu, ki vsakokrat poudari prefinjenost, funkcionalnost in samozavest sodobne ženske.

Miss Slovenije FOTO: Swybrand

Kaj pa nam pripravljajo v prihodnjih mesecih

Petra Parovel, lastnica znamke SWY, je skupaj z delom ekipe za dizajn in kakovost obiskala Turčijo in preverili so potek proizvodnega procesa za nove trenirke, ki jih zveste stranke čakajo že dve leti. Trenirke bodo namreč dodelana kolekcija prve verzije Chalk, ki je od ustanovitve ena najbolj priljubljenih kolekcij doslej. Ker želijo vedno višje standarde, so tudi tokrat stopničko postavili še višje in komaj čakajo, da lahko predstavijo nove produkte in povedo več o njih. Prav tako lahko pričakujemo kose Office, kar je nekaj novega za znamko športnih oblačil, ampak pri SWY zagovarjajo udobje in kose ne samo za šport, ampak tudi vsakdan.

Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se približuje tudi njihov črni petek. Točnega datuma nam sicer še ne želijo razkriti, namignejo pa, da bo tokrat Black Friday samo za povabljene in da bodo kot vedno do zdaj poskrbeli za take popuste, kot jih v Sloveniji še nismo videli.

Petra Parovel FOTO: Swybrand

Poleg vsega tega pa obljubljajo nov program v njihovi fitnes aplikaciji BeSwy, ki že tako vsebuje več kot 200 v celoti vodenih treningov. Čeprav je program že zdaj smešno poceni, bo takrat začela veljati še akcijska ponudba, ki bo aplikacijo za dva meseca podarila.

Swybrand s svojo predanostjo kakovosti in inovacijam vedno znova postavlja nove standarde. Petra Parovel in njena ekipa si neutrudno prizadevata, da bi svoji skupnosti ponudili to, kar si zaslužijo. Z zanimanjem pričakujemo, kaj nam bodo pripravili v prihodnjih mesecih.

