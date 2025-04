To je seznam živil, ki učinkovito podpirajo delovanje jeter

Jetra opravljajo številne procese v telesu, med drugim sodelujejo pri prebavi, presnovi in razstrupljanju, in zmorejo premagati številne obremenitve, a če jih nenehno postavljamo pred izzive, lahko zbolijo. Veliko dolgoročne škode jim povzročamo z nezdravimi prehranjevalnimi navadami, pretiranim uživanjem alkohola, izpostavljenostjo stresu ter pomanjkanjem spanja in gibanja, še manj jim prizanašamo med prazniki, ki običajno prinašajo izobilje in pregrehe na krožnikih ter v kozarcih.

Strokovnjaki vztrajno opozarjajo, da jetra niso neuničljivi stroj, zato v nadaljevanju ponujamo seznam živil, ki učinkovito podpirajo delovanje tega dragocenega organa.

Na vrhu seznama je česen, odločen bojevnik proti mnogo boleznim, kot kaže, pa lahko celo aktivira jetrne encime, ki pomagajo telesu odvajati strupe. Obenem je močan antioksidant, podobno kot grenivka. Tudi ta pospešuje naravne procese čiščenja v jetrih. Podobno delujeta limona in limeta, ki pomagata telesu pri sintezi strupenih snovi, zato mnogi svetujejo sveže stisnjen sok z vodo na tešče.

Korenje in rdeča pesa sta bogata z rastlinskimi flavonoidi in betakarotenom, ki izboljšujeta delovanje jeter, močan zaveznik tega organa je tudi zelena zelenjava, ki jo lahko uživamo surovo, kuhano ali stisnjeno v sok. S klorofilom črpa strupe iz krvnega obtoka, z nevtralizacijo težkih kovin, kemikalij in pesticidov varuje jetra. Brokoli in cvetača spodbujata razstrupljanje z glukozinolati, avokado pomaga telesu proizvajati glutation, ki spodbuja čiščenje. Tako učinkuje tudi pektin, ki je odlika jabolk. Jetra nam bodo hvaležna še za artičoke, ohrovt, brstični ohrovt in zelje.

Zobajmo orehe, ki jetrom pomagajo odstranjevati amonijak, z maščobnimi kislinami omega-3 pa spodbujajo čiščenje. Na krožniku naj bodo šparglji, ki bodo telo pomagali očistiti vse nesnage. Jedi začinimo s kurkumo, ki deluje razstrupljevalno, uporabljajmo oljčno olje, ki pomaga ustvarjati lipide za absorpcijo škodljivih toksinov, in pijmo zeleni čaj, ki s katehini izboljšuje delovanje jeter.