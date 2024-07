Hyundai je pripravil malega električarja (FOTO)

Hyundai je zdaj povsem razkril podobo svojega malega električnega avtomobila, ki so mu dali ime hyundai inster. Pripravljen je na osnovi modela hyundai casper, ki ga na bencinski pogon izdelujejo in prodajajo v Južni Koreji. Standardno bo opremljen z baterijo s kapaciteto 42 kWh, opcijsko bo na voljo z 49 kWh. Motor ima lahko moč 71 kW v osnovni različici in 84 kW v tisti z večjo baterijo.

Insterja, ki je dolg 3,8 metra, bodo začeli proizvajati še to poletje, k nam naj bi pripeljal približno na polovici prihodnjega leta. Za ceno je še prezgodaj, a nekateri zahodni mediji pišejo, da naj bi se začela pri 25 tisoč evrih. Kot je znano, na evropskem trgu najbolj primanjkuje modelov z električnim pogonom, ki bi bili kolikor toliko cenovno dostopni. Prvi bo to jesen citroën ë-C3, za njim sledijo še nekateri drugi izdelki iz koncerna Stellantis, več jih bo ob koncu prihodnjega leta. Seveda pa prihajajo še cenejši kitajski tekmeci, med prvimi bo mali električni avto znamke Leapmotor, ki ga bodo v sodelovanju s skupino Stellantis izdelovali na Poljskem.