Hrustljava palačinka, ki jo naredimo iz ostankov zelenjave (VIDEO)

S preprostimi sestavinami, kot so bučke in zelje, ki ga narežemo z lupilcem (kako, poglejte TUKAJ), ustvarimo jed, ki nas vedno navduši. Za svežino smo na koncu dodali mlado čebulo in palačinko postregli s slastno omako, ki združuje bogat okus soje, kisa in sladko-kisle omake.

Sestavine

Palačinka

bučka

večji korenček

100 g belega zelja

majhna čebula

1 ½–2 skodelici moke (dodajamo glede na gostoto)

½ čajne žličke soli

približno 1 ¾ skodelice vode (dodajamo postopoma)

3 žlice rastlinskega olja za cvrtje

4 stebla mladih čebul (za posip)

Pomaka

1 ½ žlice sojine omake

žlica riževega kisa

žlica sladko-kisle omake

Priprava

1. Začnemo z rezanjem zelenjave – bučko in korenček narežemo na tanke trakove (julienne), čebulo na tanke rezine, prav tako zelje; uporabimo kar lupilec. Vse skupaj zmešamo v veliki skledi.

2. V drugi posodi zmešamo moko, vodo in sol, da dobimo gladko testo. Postopoma dodajamo vodo ali moko, da prilagodimo gostoto. Vmešamo zelenjavo, da je enakomerno prekrita s testom.

3. Na srednje visoki temperaturi segrejemo olje v veliki ponvi. Ko je vroče, vlijemo zelenjavno mešanico in jo z lopatico sploščimo, da nastane tanka palačinka. Pečemo 3–4 minute na eni strani, dokler ni zlato rjava in hrust­ljava, nato obrnemo in pečemo še 3–4 minute na drugi strani.

4. Ko je palačinka pečena, jo narežemo na manjše kose in posujemo s sveže narezanimi stebli mladih čebul.

5. Za pomako v skledici zmešamo sojino omako, rižev kis in sladko-kislo omako. Palačinko postrežemo s pomako.

