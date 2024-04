Domači čemaževi njoki s skuto

Sezona čemaža je na vrhuncu in vlažne gozdne obronke, kjer čemaž najbolj uspeva, že krasijo njegovi popki, ki se razcvetijo v čudovite bele cvetove. A če nismo izkušeni nabiralci in poznavalci te rastline, lahko za pripravo uporabimo kar čemažev pesto, ki ga dobimo v vseh večjih trgovinah in pri ponudnikih zdrave prehrane. Priprava teh njokov je res zelo enostavna, pa tudi hitra, saj so narejeni iz skute.

Opomba: da zaužijemo res mehke, da se topijo v ustih, jih obvezno skuhamo tik pred postrežbo.

...

Čemaževi njoki

šop čemaža (ali 2 žlici čemaževega pesta)

od 2 do 4 žlice olja (oziroma po občutku)

350 g ostre moke

500 g pasirane skute

1 jajce

10 g naribanega parmezana

ščepec soli

ščepec naribanega muškatnega oreščka

Priprava

Pripravimo čemažev pesto: čemažu odstranimo stebla. Liste ter olje zmešamo v blenderju ali električnem sekljalniku. Lahko pa uporabimo že pripravljen čemažev pesto iz kozarčka. Pripravimo njoke: v skledo presejemo moko, na sredini naredimo jamico in dodamo vse preostale sestavine. Sestavine na rahlo in počasi premešamo (ne gnetemo), dokler ne dobimo enotnega hlebčka testa. Ta postopek najlažje opravimo kar z rokami. Na rahlo pomokani površini testo razrežemo na več manjših kosov, iz katerih čisto na rahlo naredimo dolge svaljke, ki jih nato razrežemo na prst široke njoke. Kuhanje: njoke kuhamo v osoljenem kropu vode. Ko njoki priplavajo na površje, jih kuhamo še približno 10 minut (odvisno od velikosti njokov), potem pa jih s penovko poberemo iz vode.

Ne spreglejte: Vabimo vas na kuharsko delavnico: biskvit za torto in rulado, ki vedno uspe