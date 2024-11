Črne (mrtvaške) trobente: gobe imenitnega okusa, ki jih ne moremo zamenjati za katero od strupenih vrst

Gobarji, ki nabirajo le nekaj vrst, predvsem jurčke in lisičke, se letos pridušajo, da gozdovi niso posebno radodarni. A poznavalci, ki v svoje košare polagajo tudi druge vrste, se ne pritožujejo, celo nasprotno, nekaterih vrst je bilo mogoče nabrati več kot običajno. Tudi črnih ali mrtvaških trobent, ki pri nepoznavalcih zaradi videza, še bolj pa imena vzbudijo nelagodje. Neupravičeno, saj gre za presenetljivo okusne gobe, ki jih poleg tega tako rekoč ne moremo zamenjati za katero od strupenih vrst.

Nabiranje

Črne ali mrtvaške trobente najdemo predvsem po listnatih gozdovih, rastejo od avgusta do novembra, tako da bomo kakšno še našli. Imajo obliko lijaka, ki je znotraj črn in gladek, zunaj pa nekoliko svetlejši in razbrazdan. Zrastejo za slabo ped v višino, našli pa jih bomo v večjih skupinah. Pri čiščenju bodimo nežni, saj so zelo krhke. Previdno odrežemo poškodovane dele in odstranimo umazanijo, lupiti jih ni treba, in jih po želji narežemo. Uporabljamo sveže ali posušene. S količinami bodimo zmerni, tako kot velja za vse gobe, ki naj bi praviloma imele predvsem vlogo začimb.

Uporaba

Črnim trobentam so nekoč rekli tartufi revežev, a ne toliko zaradi okusa, ki resnici na ljubo ni tako izrazit kot pri tartufih, kot (črne) barve. Kakor koli, črna trobenta bo ustvarila po videzu in okusu posebne jedi. V beli rižoti bo izstopala s črnino, prav tako, če mlete potresemo po testeninah, ki smo jih prelili s smetanovo omako.

Sicer pa jih uporabimo same ali v družbi drugih gob, nepozabna je juha, v kateri se znajdejo vse, ki smo jih nabrali na sprehodu po gozdu, prav tako iz mešanice pripravimo imeniten gobji golaž ali rižoto.

Sušenje

Črne trobente zlahka posušimo, lahko jih narežemo ali pustimo cele. V eni plasti jih razporedimo po pladnju in sušimo v sušilniku sadja ali v pečici. Temperaturo naravnamo na 55, največ 60 stopinj, čas sušenja je odvisen od velikosti in strukture, lahko traja tudi ves dan ali celo dlje. Gobe so suhe, ko postanejo krhke, tako da jih lahko prelomimo. Ohlajene spravimo v dobro zaprte steklene posode. Če jih bomo uporabili kot sveže, jih pred toplotno obdelavo namočimo v vodi, sicer pa jih zdrobimo in uporabimo kot začimbo za različne jedi, na primer omake, golaž, enolončnice, juhe, rižote in drugo.

