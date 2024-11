Čistka v kopalnici mora biti takšna (FOTO)

Poletje se je že zdavnaj poslovilo, s prihodom hladnejšega dela leta smo že pospravili poletno garderobo in prevetrili omare. Kaj pa kopalnico, ste jo pospravili? Zagotovo vam je ostalo nekaj krem za sončenje v odprti embalaži. Ne glede na to, koliko sredstva za zaščito je v plastenki, ne shranjujte ga za naslednje leto.

Stara krema ne bo dobro opravila svoje naloge, sploh če se je v vročini pražila na soncu. Prav tako zavrzite vse, ki so vas v zaščiti pred soncem razočarale ali so povzročile alergije. Nima smisla, da vam v kopalnici delajo gnečo. Tudi losjonov za nego po sončenju v hladnem delu leta ne boste potrebovali, zato tiste v odprtih plastenkah zavrzite. Naslednje leto ne bodo več primerni za uporabo.

Jih res potrebujete toliko? Znebite se vseh, ki so že dolgo odprti in jih ne uporabljate. FOTO: Mykola Sosiukin Getty Images

Pri še zaprtih, torej neuporabljenih, preverite rok uporabnosti. Če v letu dni ne bo pretekel, boste kožo z njimi negovali takrat, do tedaj naj počakajo na katerem od težje dostopnih mest in ne na policah kopalnice, kjer imate pripomočke, ki jih uporabljate vsakodnevno.

Preglejte tudi brisače

Kreme, ki je niste porabili, ne shranjujte za naslednje leto. FOTO: Sviatlana Zyhmantovich/Getty Images

Preglejte tudi police z lepotilnimi in kozmetičnimi preparati, vsi imajo rok uporabnosti, in od tistih s pretečenim se poslovite. Enako velja za tiste, ki jih sploh ne uporabljate. Če so v še zaprti embalaži, jih nekomu podarite, napol uporabljene zavrzite.

Poglobite se v kolekcijo kozmetičnih in higienskih pripomočkov v mini embalažah iz hotelov in drugih turističnih nastanitev. Zagotovo vam ležijo po vseh predalih in zagotovo jih nikoli ne boste porabili. Zato se jih, v prid bolj organizirane kopalnice, raje znebite.

Odprte plastenke s sredstvom za zaščito ne shranjujte za naslednje leto.

Dotrajane brisače nadomestite z novimi. FOTO: Getty Images

Preglejte tudi brisače, so zbledele in trde? Morda celo preluknjane, strgane? Dotrajane nadomestite z novimi; stare porabite kako drugače, če imate psa, mu jih namenite za ležišče, uporabite jih lahko za čiščenje doma. Tako bodo prhanje, kopanje, umivanje obraza in rok v hladnem delu leta prijetnejši.

Preglejte tudi vsebino domače lekarne in odstranite vse, kar ima pretečen rok uporabnosti. Sirupi, tablete proti slabosti in glavobolu s pretečenim rokom resda ne škodujejo, vendar izgubijo učinkovitost. Preglejte tudi vse, kar spada v prvo pomoč, in nadomestite porabljeno, denimo obliže, morda uporabljene povoje ter druge pripomočke. Dobro je biti vedno pripravljen.