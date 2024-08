Cheesecake brez peke, ki vas bo navdušil s preprosto pripravo (VIDEO)

To je ena mojih najljubših sladic, ki jo pogosto pripravljam prav v vročih dneh. Ta recept je popolna izbira, ko si želimo nekaj sladkega, osvežilnega in preprostega, ne da bi morali vklopiti pečico in dodatno segrevati dom.

Sestavine

250 g piškotov (npr. digestive ali masleni piškoti)

125 g masla

675 g kremnega sira (npr. Philadelphia)

250 g smetane za stepanje

zavitek vaniljevega sladkorja

sveže maline in borovnice za okras

Priprava

Priprava podlage: piškote drobno zmel­jemo v multipraktiku ali zdrobimo z valjarjem. Drobtine prelijemo s stopljenim maslom in dobro premešamo, da se zmes poveže. Nato jo enakomerno porazdelimo po pekaču premera 18 cm in dobro pritisnemo ob dno in obod. Pekač postavimo v hladilnik za vsaj 30 minut, da se podlaga strdi. Priprava nadeva: v veliki posodi zmešamo kremni sir, sladkor in vaniljev sladkor. Mešamo, da nastane gladka in kremasta zmes. V drugi posodi stepamo smetano, do­kler ne doseže čvrstih vrhov. Stepeno smetano nežno vmešamo v kremni sir. Sestavljanje: nadev enakomerno porazdelimo po ohlajeni piškotni podlagi. Cheesecake poravnamo s spatulo, pokrijemo s plastično folijo in postavimo v hladilnik za vsaj 4 ure, še bolje pa čez noč, da se dobro strdi. Okrasitev: tik preden postrežemo, okrasimo s svežimi malinami in borovnicami.

Namig: Če pripravljamo cheesecake v pekaču s premerom 20 cm, pomnožimo količine sestavin z 1,23.

...

Priporočamo še: Naše kuharske delavnice, ki jih ne smete zamuditi