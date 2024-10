Burger tortilja: Brina je preverila, ali je ta viralni recept vreden svoje slave (VIDEO)

Priznamo, tudi nas je zamikala, zato smo naši avtorici Brini Robinik Kobal zadali izziv, naj se loti priprave burgerja in tortilje v enem. Doma imamo vedno na zalogi kaj mletega mesa, ki ga radi porabimo še kako drugače. Ne zdi se nam namreč zgrešena zamisel, ki pravzaprav marsikaj poenostavi. In bodimo iskreni, res so se nam pocedile sline, čeprav gre na prvi pogled za nekoliko čudno kulinarično potegavščino, ki na spletu sliši tudi na ime big mac takosi.

Prisluhnite, kaj je Brina povedala v spodnjem videu, malce nižje pa najdete še recept, da se priprave lotite še sami. Seveda lahko uporabite še malce domišljije in tortiljo obložite z okusom svojega najljubšega burgerja: dodate hrustljavo slanino, čili, kečap, kumarice, gorgonzolo ... Kaj pravite, bo tole za prste obliznit ali ne?

Recept

Sestavine za 4 osebe.

4 tortilje

400 g mletega govejega mesa (100 g na tortiljo)

sol in poper (po okusu)

4 rezine sira čedar

listi solate

1 paradižnik (narezan na tanke rezine)

1 manjša rdeča čebula (narezana na tanke obročke)

kisla smetana (po okusu)

Priprava

Mleto goveje meso razdelimo na 4 enake dele (po 100 g). Na vsako tortiljo enakomerno potlačimo en del mletega mesa. Meso začinimo s soljo in poprom po okusu. V večji ponvi segrejemo malo olja na srednje močnem ognju. Tortiljo položimo v ponev z mesno stranjo navzdol. Pečemo, dokler se meso ne zapeče in postane zlato rjavo (približno 4–5 minut). Ko je meso zapečeno, tortiljo obrnemo in na pečeno meso položimo rezino sira, da se začne topiti. Na eno polovico tortilje dodamo list solate, nekaj rezin paradižnika, obročke rdeče čebule in malo kisle smetane. Tortiljo prepognemo na polovico (kot quesadillo), tako da meso, sir in preostale sestavine ostanejo znotraj. Tako pripravljene burger tortilje takoj ponudimo.

Dober tek!

