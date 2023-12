Briljantne praznične ideje s sirčki

Sir je precej vsakdanje živilo, v naši regiji tako običajno, da ga najdemo celo v košarici živil, s katero merimo rast cen. Čeprav je tako osnoven, pa je lahko, če ga pravilno postrežemo, sir tudi izjemno prazničen. Pa ne le, če ga najdemo narezanega v družbi mesnin na kakšni deščici.

Aroma kar kliče po kombinacijah s sladkimi okusi medu in sadja.

S sirom, ki pozna nešteto inačic in izpeljank, pogosto kuhamo, nepogrešljiv pa je tudi pri jedeh iz pečice. Pomislite na vse recepte, ki so še boljši, če po vrhu posujemo sir: pice, lazanje, gratiniran krompir, najbolje, da kar končamo, da se seznam ne razvleče kot sveže topljeni sir iz pečice. No, ščep parmezana po vrhu pa le še dodajmo. Nekaj podobnega bomo pripravili tudi danes, pri tem pa se bomo zgledovali, kot je v tej rubriki že v navadi, po smernicah s tiktoka.

Končno vam je uspela popolnoma bela pavlova? Ne, krasen pigrizek za tiste, ki niso za sladko. FOTO: Jenifoto/getty Images

Ker so tu prazniki, se bomo nekoliko drugače ravnali tudi pri izbiri sirov in bomo segli po bolj ali manj francoskih vrstah, ki pa jih dobimo v vsaki trgovini in katerih cene nas ne sezujejo. To so siri z žlahtno belo plesnijo, na primer brie in camembert. Navadno jih najdemo v dolgih, že narezanih trikotnikih, še pogosteje v okroglih kolutih, obrašča pa jih bela plesen. Imajo nekoliko močnejši vonj, tudi okus je za spoznanje bolj intenziven. A ta aroma kar kliče po kombinacijah s sladkimi okusi medu in sadja.

Močne arome za sladke kombinacije

Vse omenjene sire seveda brez težav uživamo, ne da bi jih toplotno obdelali. A užitek bo še bolj poseben, če jih pred postrežbo ogrejemo v pečici. Tako bomo dobili hrustljavo skorjico, v kateri se bo skrivala topljena slast. Vanjo nato pomakamo opečene kruhke, sveže bagete, grisine, celo sadje.

Najpreprostejša rešitev: kolut, narezan na koščke, bo poskrbel za zelo lep nasad novoletnih smrekic. FOTO: Evis Disha/getty Images

Poskrbimo tudi za vizualni učinek in poskušajmo na krožniku poleg sira kombinirati čim več različnih tekstur, ki bodo lepo popestrile praznično mizo. Dodamo lahko vejice (užitnih) iglavcev, oreščke in podobno ter na pladnjih različnih oblik pripravimo prave pravcate praznične dekoracije.

Recept FOTO: Intek1/getty Images