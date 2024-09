Bi se radi znebili klopov? Te stvari vam v boju z njimi lahko pomagajo

Klopi so neprijetni in lahko tudi nevarni žužki, ki prenašajo hude bolezni. Dejavni postanejo spomladi, ko se temperatura dvigne na 5–8 °C, najbolj so aktivni, ko je od 14 do 24 °C. Nekoč so se zadrževali v glavnem v gozdovih, zadnja leta pa vedno bolj silijo v mestne parke in na druge travnate površine, tudi okolice hiš.

Na srečo obstaja več rastlin, ki jih ne marajo, zato se bodo atriju, v katerega jih posadimo, ognili v velikem loku. Ena od njih je sivka, ki je med nadležnimi in škodljivimi žuželkami izjemno nepriljubljena. Poleg klopov bo odgnala še komarje in molje, obožujejo pa jo čebele, čmrlji in metulji. Posadimo jo na sončna mesta, kjer so tla dobro odcedna, redno jo obrezujmo in ne zalivajmo preveč, pa nas bo razveseljevala leta.

Sivka je ena najbolj koristih rastlin, ki jih lahko imamo na vrtu. FOTO: Katya Slavashevich/Getty Images

Ne marajo mete

Klopi prav tako ne marajo mete, enako velja za komarje, saj njeni listi vsebujejo mentol, ta pa je naravni repelent. Meta se hitro razrašča, zato jo je priporočljivo posaditi v lonce in ne na gredice, saj se lahko na njih razraste prek vseh meja. Njena prednost je, da je zelo nezahtevna in bo uspevala tako na sončni kot polsenčni in senčni legi, tudi zalivati je ni treba preveč.

Mačja meta bo privabila čebele in druge opraševalce, pa tudi vse mačke iz soseske.

Meto je bolje gojiti v loncih, saj se hitro razraste prek vseh meja. FOTO: Leonori/getty Images

Da bi odgnali klope in privabili čebele ter druge koristne opraševalce, si omislimo mačjo meto, ki prav tako vsebuje učinkovit naravni repelent, imenuje se nepetalakton. Prav zaradi te spojine se mačkom, ko jim jo ponudimo, povsem zmeša. Če jo bomo posadili na vrt, je zato treba vzeti v zakup, da bodo pri nas najverjetneje veliko časa preživeli vsi mački iz soseske.

Nepetalakton je spojina, ki pritegne mačke, klopi pa je ne marajo. FOTO: Biancagrueneberg/getty Images

Smrdita jim tudi česen in ameriški slamnik.

Česen je dobro znan po zdravilnih lastnostih, žveplove spojine v njem pa delujejo kot naravni repelent proti klopom. Citronska trava medtem vsebuje citronelo, ki je prav tako naravni repelent proti komarjem in klopom. Najbolje uspeva na sončnih legah in v dobro odcednih tleh. Enako kot meta, česen in sivka je uporabna tudi v kuhinji. Ameriški slamnik je čudovita trajnica, ki bo s svojo barvo popestrila naš okrasni ali zelenjavni vrt, obenem pa privablja opraševalce in odganja klope. Uspeva na sončnih mestih in je precej odporen proti suši, pazimo le, da ga ne posadimo v težka in mokra tla, saj mu lahko, če bo moral dalj časa rasti v vlažnih tleh, zgnijejo korenine.