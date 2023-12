Bavarci še imajo enoprostorca, čeprav so se takemu tipu avtomobila marsikje že odpovedali

BMW je znan po srednjih in velikih limuzinah, zadnja leta so seveda še bolj občudovani njihovi športni terenci različnih velikosti. Imajo pa Bavarci še kaj drugega, med drugim enoprostorca. Še vedno, čeprav so se takemu tipu avtomobila marsikje odpovedali. BMW serije 2 active tourer, ki je med najbolj prodajanimi modeli te znamke v Sloveniji, je bil lani pripravljen na novo. Lahko je tudi priključni hibrid, ki pa ni prav poceni. Prenovljeni enoprostorec Active tourer je dolg 4,39 metra in je neke vrste manjši družinski avtomobil. Ima solidno prostorno in prilagodljivo drugo klop, ta je vzdol...