Zaščitite drevesce pred mačko

Božično-novoletno drevesce je pravi magnet za mačke. Nanj lahko plezajo, se pod njim skrivajo, poleg tega pa so okraski na njem odlične igrače. Vendar na mačke prežijo številne nevarnosti, ki pa se jim lahko z nekaj načrtovanja in prilagajanja okrasitve izognemo.

Kaj se lahko zgodi mački, ki se igra okoli drevesca? Zaužije lahko smrekove iglice, kak okrasek, bleščice ali božične lučke. Kar koli od tega je lahko zanjo smrtno nevarno. Ljubljenko od drevesca odvrnete s pomočjo sprejev, ki odganjajo mačke. Kupite ga v trgovini za živali ali ga naredite tudi sami iz treh skodelic vode, pol skodelice svežega rožmarina, tri četrt skodelice destiliranega belega kisa in četrt skodelice limonovega soka. Vodo zavrite. Dodajte rožmarin in umaknite s štedilnika. Posodo pokrijte s pokrovko in pustite čez noč. Zjutraj odcedite vodo. Dodajte kis in limonov sok. Zmešajte. Tekočino prelijte v razpršilnik in poškropite drevo.

Eno za vas, drugo za mačko

Mački lahko preprečite dostop do drevesca tudi s fizičnimi ovirami. Naredite jih sami iz kartonskih škatel, stare ograje za otroke in podobnega. Veliko mačk sovraži zvok aluminijaste folije. Če je vaša med njimi, jo bo od drevesca odgnala že folija okoli podstavka, ki bo za nameček še ličen okras. Naredite iz folije nekakšno krilo in ga zalepite z lepilnim trakom. Spodnji del z lepilnim trakom prilepite na podlago. Rešitev je tudi manjše drevesce, ki ga postavite nekam, kamor mačka ne more, ali pa si omislite moderno različico, na primer veje, ki jih pritrdite kar na steno.

Namesto da poskušate mački preprečiti dostop do drevesca, lahko letos postavite praznično drevo, ki bo usklajeno z mačjimi potrebami in okusom. Naravna, v zemljo posajena jelka, ki stoji trdno na tleh, da je ni mogoče podreti, bo v veselje tako vam kot tudi vaši mačji prijateljici ali prijateljčku. Okrasite jo z mehkimi okraski iz blaga. Če jih boste izdelali sami, lahko mački naredite posebno veselje tako, da jih napolnite z mačjo meto. Še ena možnost je, da postavite dve drevesi, eno zase in eno za ljubljenko.