Praznična kuhinja: manj nereda, več prostora za peko

V dneh pred zadnjimi prazniki v letu bo v številnih kuhinjah zadišalo po prazničnih dobrotah. Nastajali bodo keksi, potice, biskvitna in drugačna peciva, ki so nepogrešljiv del božično-novoletne tradicije.

Praznična peka je načeloma prijetno opravilo. Če seveda ni zastavljena preambiciozno in s tem ne povzroča stresa. Še prijetnejša bo, če boste, preden se je lotite, pospravili kuhinjo in iz nje odnesli vse, česar v njej ne potrebujete.

»Čiščenje kuhinje pred prazniki je pomemben korak,« pravi tudi poklicna urejevalka prostorov Jamie Hord ter dodaja: »Manj nereda pomeni več prostora, večjo preglednost in s tem prijetnejše ustvarjanje.« Česa se torej znebite, še preden zamesite testo za kekse ali kvašene dobrote? Poškodovanih pekačev in nepotrebnih kuhinjskih pripomočkov!

Zagotovo je tudi v vaši kuhinji kakšen pekač, ki je vidno dotrajan, ga sploh ne morete več dobro očistiti ali je poškodovan. Morda je takšnih celo več. In zagotovo jih pri praznični peki ne boste potrebovali. Tako kot vselej boste uporabili le tiste, ki so vam še v ponos. Preostali lahko romajo med odpadke.

Preden se lotite peke, preverite, v kakšnem stanju so vaše začimbe. FOTO: Getty Images

Polomljene zavržemo

Preglejte še druge pripomočke, kot so modelčki za peko piškotov, brizge za kremo in oblive, strgala, noži primernih velikosti, skratka vse, kar vam bo prišlo prav. Če so polomljeni, izkrivljeni ali brez prave ostrine, vam ne bodo več služili.

In ko smo že pri dotrajanih predmetih: namenite pozornost posodam, v katerih boste takšne in drugačne jedi postregli. Če so servirne posodice videle že boljše dni, je praznični čas idealen trenutek, da jih zamenjate z novimi.

Gremo naprej ... Ali res potrebujete pet lopatk, štiri penovke, tri valjarje za testo, dve metlici za stepanje in dva termometra za merjenje temperature mesa? Takšni in drugačni pripomočki se sčasoma nakopičijo v vsaki kuhinji in v vsaki kuhinji so, kadar jih je preveč, le v napoto. Ker so največkrat še uporabni, jih raje, kot bi delali gnečo vam, nekomu podarite.

Če že več let niste pekli mafinov, suflejev, bananinega kruha ali drugih peciv, ki zahtevajo pekače posebnih oblik, jih tudi letos ne boste. Čas je torej, da se jih znebite, še posebno če vam zasedajo dragoceni prostor.

Zdaj je pravi čas, da se znebite stvari, še posebno če vam zasedajo dragoceni prostor.

Pretečena živila

Najbrž ne bi hoteli tvegati in za praznično peko uporabljati živil s pretečenim rokom. Preglejte torej shrambo in poskrbite za sveže zaloge. Če je maščoba spremenila vonj in barvo, če je sladkor trd kot kamen in če imajo druge sestavine drugačen vonj, okus ali teksturo, čeprav jih datum še ne izdaja, da so slabe, jih nadomestite z novimi. Ob tem si, še preden si nadenete predpasnik, zagotovite vse, kar potrebujete. Ni namreč najbolj prijetno na polovici peke vsega spustiti iz rok in teči po limone, ker potrebujete njihovo lupinico, v hladilniku pa sadežev ni več. Ali pa po vaniljev izvleček, ki naj bi bil na tisti polici, a ga zlepa ne najdete.

Pri pregledu sestavin ne pozabite tudi na začimbe: cimet, klinčki, ingver in podobne so v božičnem času nepogrešljive. Obogatite njihovo zbirko in poskrbite, da bodo sveže, ter zlasti, da jih boste imeli dovolj.

Praznični čas naj bo tudi čas drobnih pozornosti in obdarovanj. Zakaj ne bi nekoga razveselili s sestavinami, ki vam jih še ni uspelo porabiti, morda jih še odprli niste, in veste, da jih pred naslednjim novim letom ne boste vzeli v roke.

Mešanice za medenjake, čokoladne koščke, mrvice za posip, marmelade za premaz ali polnila, vsega tega bo nekdo zagotovo vesel, saj bo lahko tudi svojo kuhinjo spremenil v božično-novoletno pravljico.