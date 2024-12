Odložite telefone, to je način, kako praznike kakovostno preživeti z družino

Družabne igre spodbujajo sodelovanje, jasno komunikacijo, krepijo čustveno povezanost in so predvsem zelo zabavne. Skupne izkušnje in spomini, ki jih ustvarjamo, so ključni za razvoj zdravih odnosov. No, razen če ste pretirano tekmovalna duša, ki težko prenaša poraze. A tudi v tem primeru se med igranjem družabnih iger lahko marsičesa naučite.

Igrajo jo svetovne zvezde, od Meghan Markle do Elizabeth Taylor

Kaj pa, če bi te praznike pripravili družinski turnir? Lahko priskrbite nagrade za zmagovalce in tolažilne sladkorčke za poražence, vsekakor pa naj ne manjka prigrizkov za vse! Tokrat vam predstavimo igro, ki je prevzela svetovne zvezde.

Mahjong je tudi med zvezdniki priljubljen zaradi svoje družabne narave, saj združuje strategijo in taktično razmišljanje, hkrati pa omogoča sproščeno druženje.

Njena velika oboževalka je Meghan Markle, ameriška igralka, humanitarka in nekdanja vojvodinja. Preden se je poročila s princem Harryjem in se pridružila britanski kraljevi družini (iz katere sta nato skupaj izstopila), je zaslovela z vlogo v priljubljeni televizijski seriji Nepremagljivi dvojec (Suits). Zdaj z družino prebiva v Montecitu v Kaliforniji, kjer poskušata s Harryjem živeti kot običajna smrtnika. Meghan med drugim s prijatelji rada igra mahjong!

Mahjong je tudi med zvezdniki priljubljen zaradi svoje družabne narave, saj združuje strategijo in taktično razmišljanje, hkrati pa omogoča sproščeno druženje. Poleg Meghan so (bili) nad njim navdušeni še Elizabeth Taylor, David Bowie, Clark Gable, Marlon Brando, Quentin Tarantino, Ellen DeGeneres, Sarah Jessica Parker in Julia Roberts.

Skupne izkušnje in spomini, ki jih ustvarite, so ključni za razvoj zdravih odnosov.

Mahjong: priljubljena igra, ki izvira iz Kitajske

Mahjong (ali madžong) je tradicionalna kitajska igra s posebnimi ploščicami, ki jo igrajo po vsem svetu – najpogosteje na družinskih srečanjih in ob praznikih. Ker poleg kančka sreče zahteva strateško razmišljanje, dober spomin, nekaj matematičnih veščin in sposobnost predvidevanja nasprotnikovih potez, je odličen za ohranjanje bistrega uma. Obstaja več različic. Z enakimi ploščicami se na primer igra pasjansa mahjong, ki je sicer igra za enega igralca.

Pravila igre Mahjong je igra za štiri igralce (a obstaja tudi nekaj drugačnih različic).

Igralci igrajo s ploščicami, ki so razdeljene v različne kategorije – od bambusovih cifer, znakov, pik, cvetja, zmajev …

Igralci zgradijo »zid« iz ploščic, nato pa vsakemu od njih razdelijo določeno število ploščic (običajno 13 ali 16).

Med igro vlečejo ploščice z zidu ali vzamejo ploščico, ki jo je odložil nasprotnik.

Igralci poskušajo z iskanjem parov, nizov ali zaporedij ploščic ustvariti določene kombinacije, znane kot mahjong, s čimer zmagajo krog.

Cilj je ustvariti štiri komplete in en par. Kompleti so lahko pung (tri enake ploščice), kong (štiri enake ploščice), chow (zaporedje treh številk iste barve).

In ne pozabite. Ne gre le za zmago, temveč za povezovanje, smeh in uživanje v družbi vam najljubših.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Praznično.