Društvo za zaščito živali Posavje išče dom za svoje varovance

Podarjanje živali za praznike, čeprav z dobrimi nameni, pogosto prinese več težav kot veselja. Hišni ljubljenček je dolgotrajna obveza, ki zahteva čas, denar in pripravljenost. Oseba, ki prejme žival kot darilo, morda ni pripravljena na skrb zanjo ali si je sploh ne želi, kar pogosto vodi do zanemarjanja ali oddaje v zavetišče.

Praznično vzdušje, polno hrupa in dogajanja, ni primerno za vzgajanje nove živali. Poleg tega nepremišljena izbira vrste ali pasme lahko povzroči neskladje med potrebami živali in življenjskim slogom novega lastnika.

Če želite nekoga podpreti pri odločitvi za ljubljenčka, podarite knjigo o skrbi zanj ali donacijo zavetišču. Naj odločitev o živali temelji na premišljenem načrtu, ne na trenutnem navdihu.

Zaradi nepremišljenosti se mnoge živali znajdejo v zavetiščih, nato pa pogosto dolga leta ne najdejo primernega doma.

Topel dom, kjer bo edini maček, išče Bobi, star približno 5 let, je kastriran, vajen ljudi, a malo samosvoj. Telefon: 051-859-359.

Skrben in prijazen dom iščeta sterilizirani Megi in Pepelka, stari od 7 do 8 mesecev, sta prijazni, a na začetku malce plahi. Telefon: 041-673-923.