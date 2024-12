Ideja za izlet: obiščite katero od čudovitih pravljičnih dežel

Kranj: prešerno za prešerni december

Kranj v predprazničnem času ne napoveduje le veselega rajanja, tam namreč vsako leto počastijo tudi ta veseli dan kulture. Tako po tradiciji lučke v starem mestnem jedru prižgejo na rojstni dan Franceta Prešerna. Tedaj se nad ulicami in trgi ob praznični razsvetljavi izpišejo verzi, ki napovedujejo osrednji motiv dekoracije.

Letos nas nagovarjajo: Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo in Kozarce zase vzdignimo. Prižgani so vse do kulturnega praznika 8. februarja, ko se s Prešernovim smenjem spet poklonijo našemu največjemu pesniku.

Glavni zvezdi letošnje okrasitve v gorenjski prestolnici sta krasni smreki, posebnost prazničnega mestnega utripa so unikatne lesene skulpture florista Matjaža Beguša, 29. decembra se bodo ulice spremenile v novoletni sejem.

Letošnja novost so praznično preodeti Rovi pod starim Kranjem, najmlajše pa vabita Pravljični gozdiček na Glavnem trgu in čarobno okrašen vrt gradu Khislstein, kjer napovedujejo veliko malim nadobudnežem namenjenih dogodkov.

V Pravljičnem gozdičku med drugim stojita foto hišica dedka Mraza in poštni nabiralnik, kamor lahko zanj oddajo pismo. Za še več zabave obratuje tudi drsališče.

Ptujska pravljica

Ptujska pravljica se vsako leto začne s prižigom lučk in bogatim dogajanjem za vse generacije. Najmlajše razveseljujejo program za otroke, nastopi pravljičnih likov in različne predstave.

Organizatorji so prepričani, da bo letos še bolj zabavno kot prejšnja leta: potekajo animacije za otroke, ves december za pravo pravljično izkušnjo skrbita Pravljično drsališče in vrtiljak. Številne obiskovalce pritegnejo tudi posebni dogodki, kot so turistična vodenja in sprehodi po okrašenih ulicah.

Med potovanjem okoli sveta se bodo oglasili Božiček, teta Zima in dedek Mraz, 31. decembra bodo v novo leto že dopoldne na silvestrovanju zakorakali najmlajši ter pozneje še tisti, ki zdržijo dlje pokonci.

Hiške na Mestnem trgu ponujajo najrazličnejše kulinarične dobrote, odzvanja dobra glasba, vabijo stojnice prazničnega sejma. In še ena spodbudna vest: na Ptuju bodo tudi v prihajajoče novo leto vstopili brez pirotehnike.

Fantazima Koper

V Kopru že več let obiskovalce toplo, a z zimskim pridihom pozdravlja pravljična Fantazima. Zimska vasica na Carpaccievem trgu letos žari z novimi svetlobnimi postavitvami ter razvaja z izvrstno kulinarično ponudbo. Konce tedna popestrijo glasbeni izvajalci, mogoče se je podati na adventni sprehod po okrašenem mestnem jedru.

Fantazima za najmlajše vsako leto pripravi več dejavnosti, med njimi je Božičkova pošta, kjer lahko otroci ustvarjajo pisemca za dobrega moža in jih pošljejo v severne kraje.

Letos čaka male obiskovalce novost: devet izložb v Čevljarski ulici in eno na Prešernovem trgu krasijo atraktivne postavitve, v katerih so v ospredju nepozabne ilustracije Jelke Reichman ter otroška poezija slovenskih avtorjev. Tu je drsališče, ob njem proga za vožnjo z avtomobilčki, celoten Ukmarjev trg je postal zabaviščni park.

In razkrijmo še drobno skrivnost: 21. 12. ob 11. uri bo na obisk v Fantazimo prišel Božiček.

Celje: evropsko božično mesto 2025

Ko potujemo med slovenskimi mesti, ki v decembru pripravljajo zanimiv program za otroke, ne moremo mimo Celja. Pravljično Celje je namreč letos prejelo prestižni naziv evropsko božično mesto 2025 in bo med 30. novembrom ter 31. decembrom postreglo z več kot 65 dogodki.

Zakladnica daril ponuja veliko izvirnega za obdaritev, izložbe trgovin so se spremenile v plesna prizorišča, najmlajše obiskovalce vabijo Severni pol, Pravljična piškotarna in Pravljična dežela. Ta nadobudneže pozdravlja že polnih 25 let in je edinstvena ter zaščitni znak Pravljičnega Celja.

V njej male in velike otroke vsak dan od 20. do 31. decembra ob petih popoldne pričakujejo vile, snežaki, konjički, pravljični mojstri in drugi pravljični junaki ter seveda decembrski dobri možje.

Ne le za malčke, poskrbljeno je za vse generacije. »Pravljično Celje je mesto avtentičnih, trajnostno obarvanih in, znotraj lokalne skupnosti, povezovalno zasnovanih prazničnih izkušenj. Mesto brezplačnih dogodkov za vse generacije in vse želje ter za ljubitelje adventnih mest in popolnega prazničnega utripa,« vabijo na spletni strani Visit Celje, kjer je nanizan bogat razpored dogodkov.

Še to: na Slovenskih železnicah so tudi letos pripravili ponudbo posebnih prazničnih vlakov, ki bodo v spremstvu pravljičnih vil vozili do mesta ob Savinji.

Adventna potovanja z vlakom so na voljo še v Ljubljano, Maribor, Celje, Kranj in Koper ter čez mejo v Gradec, Beljak, Zagreb, Prago, Budimpešto, Dunaj in Salzburg.