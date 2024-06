Pastirsko življenje s pridihom luksuza

V neokrnjeni naravi Bloške planote, kjer pogled seže le na pašnike in prostrane gozdove, je nastala nova turistična pravljica. Prav takšen je namreč občutek, ko zagledamo pastirsko kočo v vasi Andrejčje. Ker je skrita za skladovnico lesa, je sprva sploh ni mogoče videti, čeprav je tik ob lokalni cesti. Tudi ta koča je delo domačina Janeza Hitija, ki se je z lesarskimi mojstrovinami izkazal že nekaj kilometrov niže, ob Bloškem jezeru.

»Naš glamping ob Bloškem jezeru se je že dobro uveljavil, a ker imamo radi novosti in drugačnost, smo gostom tokrat želeli pričarati pravo pastirsko vzdušje, daleč od prometnega hrupa in civilizacije. Vse, kar tukaj vidite, je narava. Tu lahko občutite mir in spokojnost, seveda pa smo poskrbeli tudi za udobje,« pravi Martina Lah, partnerica Janeza Hitija. »S tem pridobijo vsi, tako tisti, ki si želijo samo pobega v naravo, kakor tisti, za katere sta savnanje in namakanje v vroči kopeli nadgradnja njihovega oddiha,« na kratko strne Martina, preden jo spet pokliče delo.

Sosede na obisku

Koča je kompaktna, a ima prav vse – in za vse letne čase; v njej lahko prenočijo štiri osebe, z možnostjo dodatnega ležišča. Ta so v zgornjem, mansardnem delu, kamor vodijo nenavadne stopnice, izrezljane iz enega kosa, velikega drevesnega debla. V spodnjem delu so kuhinja in jedilnica, kopalnica in finska savna.

Zunanja terasa je nekakšen piknik prostor, zlasti otrokom je bil všeč leseni čeber s toplo vodo, v katerem so se namakali, da je bila koža že povsem zgubana, med rokami in nogami pa je skoraj začela rasti plavalna kožica. Tega še vedno ne morejo pozabiti, tudi zaradi povsem enostavnega načina ogrevanja. V delu čebra je namreč nameščena litoželezna peč, ki jo preprosto zakurimo z drvmi in ogreje vodo.

Pogled iz spalnega dela

Tu lahko občutite mir in spokojnost.

Janez in Martina sta neutrudna turistična ambasadorja Blok, saj že vrsto let skrbno negujeta in razvijata Bloško jezero z okolico. Imata tudi ekološko kmetijo, na kateri pridelajo več ton krompirja, izdelujejo salame, klobase, slanino, lani so kupili 70 kokoši. Imajo še sto glav živine in krškopoljske prašiče. »Vse pridelke in izdelke tudi ponujamo svojim gostom. Odprli smo gostilnico Domin v Novi vasi, kjer je meso po večini le z naše kmetije,« še pojasni Martina. Dobrote z njihove kmetije (in drugo) lahko pred kočo po dogovoru vsako jutro dostavijo v košarici.

Zajtrk z (domačimi) dobrotami