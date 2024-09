Očarani nad Bledom

Da živimo na enem najlepših koščkov našega planeta, se sicer zavedamo, a kljub temu nas tu in tam na to spomni kdo od zunaj. Blogerji, ki pišejo o potovanjih in so videli že dobršen del sveta, so te dni staknili glave ter ustvarili seznam najlepših kotičkov v Evropi. Na njem se jih je znašlo kar veliko iz naše neposredne bližine. Med slovenskimi lepotami jih je najbolj očaral Bled, na njem predvsem kristalno čisto jezero, otoček s cerkvico, blejski grad in kremna rezina.

Med hrvaškimi naravnimi lepotami so posebej omenili Motovun, ne Bola na Braču ali Hvara, na seznamu se je znašlo tudi bosansko Jajce, pa črnogorska Gospa od Škrpjela. Bolj nad severom navdušeni popotniki ne bi izpustili obiska švicarskega Zermatta in berlinskega Schlachtenseeja.

Na prvem mestu najlepših kotičkov v Evropi pa so se, morda za koga nepričakovano, znašli norveški fjordi. Pogled na to veličastno stvaritev narave je namreč navdušil veliko večino popotnikov, na sever Evrope bi se vrnili v trenutku, ko bi se pojavila priložnost, spotoma pa obiskali še Islandijo, natančneje Vestmannaeyjar, kjer se zdi, kot da si prišel na konec sveta, a v najboljšem možnem smislu, pravijo.