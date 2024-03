Turisti, ki potujejo sami, naj se raje ognejo tem krajem

Mnogi radi potujejo sami, ker lahko tako bolje spoznajo domačine, njihove običaje, pa tudi prilagajanja je na tak način veliko manj. Čeprav je večina destinacij po svetu precej varnih za popotnike, ki bi si radi svet ogledali brez družbe, pa obstajajo tudi kraji, ki se jim je bolje izogniti. Poleg očitnih vojnih žarišč so to večinoma velemesta, ženskam, ki bi se na pot rade odpravile same, pa poznavalci odsvetujejo tudi potovanja v dežele, kjer ne spoštujejo pravic žensk.

Na seznamu do samostojnih popotnikov neprijaznih krajev, ki so ga sestavili poznavalci z vsega sveta, je med drugim Cape Town, ki je sicer čudovito mesto, a je na nekaterih območjih stopnja kriminala izjemno visoka. Enako velja za perujsko prestolnico Limo, v New Delhiju pa se lahko hitro znajdejo v nevarnosti predvsem ponoči v določenih predelih mesta in postanejo tarče ne le roparjev in tatov, ampak tudi posiljevalcev.

Na drugi strani seznama je Japonska, ki že več let velja za najbolj varno pa tudi sodobno in čisto državo. Ljudje so spoštljivi in prijazni, v deželi vzhajajočega sonca pa se varno počutijo tako solo popotniki obeh spolov kot skupine in družine.