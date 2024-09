Nad Ljubljanskim barjem je čudovit razgled

Južno od Škofljice se ravnina Ljubljanskega barja konča in iz njega se strmo dvigne hribovje. Začno se širni gozdovi, ki prekrivajo precejšen del Notranjske in Dolenjske. Pod bujnim zelenim pokrovom se skriva kamnit in brezvoden svet. Proti jugu vodi proti Kočevju ena izmed glavnih prometnic. Z glavne ceste se proti vzhodu že po nekaj kilometrih naše poti s Škofljice odcepi stranska cesta, ki nas pripelje do gručaste vasi Vrh nad Želimljami. Vas, od tam se odpre lep razgled proti Kureščku na drugi strani doline in na širne gozdove Dolenjske, leži ob vznožju hriba Zakopa. Kakih pet minut hoda proč na manjši vzpetini stoji cerkvica svetega Petra. Na prvi pogled se ne zdi nič posebnega, a to ni res. Zgrajena je bila v 15. stoletju, je srednjeveška cerkev s tristrano sklenjenim križnorebrastim obokom v prezbiteriju. Notranjost je prekrita s freskami iz časa okrog leta 1450. Med drugo svetovno vojno je bila pošteno zdelana, danes pa cerkvica sije v popolni podobi.

Ti kraji so bili naseljeni od nekdaj. Poleg cerkve leži starejše železnodobno gradišče z vidnimi obrambnimi terasami in nasipi. Pri poskusnih izkopavanjih so odkrili drobne arheološke najdbe. Prometnica proti jugu ima dolgo zgodovino. Prav prek vrha je nekdaj peljala rimska cesta.