Predlog za izlet: Markanten vrh nad srednjeveškim mestom (FOTO)

Škofja Loka velja za eno naših najlepših, najstarejših in najbolj ohranjenih srednjeveških mest. Nad njegovo nam vsem znano veduto se dviga mogočna, nekoliko mračna gmota Lubnika. Na njegov vrh vodi kopica markiranih poti, mi pa se tokrat na ta priljubljeni vrh vzpnemo iz vasi Praprotno.

V Škofji Loki zavijemo v dolino Selške Sore. Že po nekaj kilometrih cesta prečka reko in z glavne ceste se odcepi stranska pot proti vasi Praprotno. Avto parkiramo nekje ob cesti in se skozi vas odpravimo proti slikoviti cerkvici svetega Tomaža visoko na grebenu nad vasjo.

Po dveh urah in pol hoje iz doline pridemo na vrh 1025 metrov visokega Lubnika.

Slabo uro potrebujemo za kakih tristo višinskih metrov vzpona po ovinkasti cesti. Mimo zaselka se dvignemo na greben, na katerem kraljuje prelepa cerkvica svetega Tomaža. Z njenega preddverja se odpre prelep razgled po Selški dolini in Ratitovcu na drugi strani doline. Od tam se spustimo nazaj do vasi in naprej po markirani poti proti Lubniku.

Pogled na Škofjeloško hribovje

Pogled na prelepo dolino

Najprej nas pot vodi po gozdu pa prek precej velikega travnika spet nazaj v gozd in do opuščene kmetije tik pod manjšim sedlom. S sedla se odpre razgled na sestrsko dolino, na dolino Poljanske Sore.

Planinska koča na vrhu

Idilično naselje FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Nad sedlom se markirana pot spet strmo dvigne in nas po dveh urah in pol hoje iz doline popelje na vrh 1025 metrov visokega Lubnika, kjer nas pozdravi velika planinska koča. Leta 1932 jo je zgradilo Slovensko planinsko društvo, a prvotna zgradba ni preživela nevarnih časov vojne vihre. Leta 1943 je bila požgana.

S preddverja cerkvice se odpre prelep razgled po Selški dolini in Ratitovcu na drugi strani doline.

Po koncu vojne so se začela prizadevanja za njeno obnovo in leta 1952 je bilo slovesno odprtje današnjega planinskega doma. S terase se odpre razgled na Škofjo Loko in Sorško polje globoko spodaj pa tudi na širne gozdove, travnike in samotne kmetije Škofjeloškega hribovja na drugi strani. Noge nas lahko zanesejo tudi v planinski dom. Ta ima vse, kar imajo veliki: prijazno osebje, domače okolje in dobro hrano, ki nas potolaži po vzponu na ta slikoviti vrh.

Samotne kmetije ob poti

Lubnik je domač vrh prebivalcev Škofje Loke in obeh dolin. Ob lepih dneh se nanj povzpne staro in mlado. Povzpnimo se tudi mi in uživajmo v prelepem svetu Škofjeloškega hribovja.