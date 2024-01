Luksuzni ogled znamenitosti: V najlepše kraje na svetu za 280 tisoč evrov

Le kdo si ne želi v živo videti, kako cvetijo japonske češnje, občudovati ledenikov na Aljaski ter si napasti oči na čudovitih norveških fjordih?

Zdaj lahko vse to doživite na enem samem potovanju, ki ga ponuja agencija Mundy Cruising. Ultimativno luksuzno križarjenje, kakor se ponudba imenuje, vključuje potovanja na nekaterih najprestižnejših križarkah na svetu ter vožnje z luksuznimi vlaki, kot sta Rocky Mountaineer in Venice Simplon-Orient-Express.

Potovanje se začne 12. aprila 2025 v Tokiu, kjer se bodo potniki vkrcali na ladjo Seven Seas Explorer podjetja Regent. Na krovu bodo uživali popolno udobje v dvosobnem apartmaju, velikem 371 kvadratnih metrov. Ima lastni velnes z zunanjo masažno kopeljo, stene pa so okrašene z originalnimi Picassovimi deli.

Zanimanje za izlet je tolikšno, da ga bodo zagotovo še ponovili.

Potniki krenejo najprej na vožnjo s križarko po Japonskem, kjer si ogledajo templje v Kjotu in zgodovinske spomenike v Nagasakiju, nato presedejo na drugo križarko in se podajo na Aljasko. Pot jih vodi mimo slovitega ledeniškega zaliva Glacier Bay, ki je tudi nacionalni park in kjer bodo med drugim lahko opazovali severne medvede, lose, orle in kite. Sledi kanadska pustolovščina, vključno z obiskom Vancouvra.

Na poti ne manjkajo obisk New Yorka, Pariza in Benetk, potovanje po hrvaških otokih, sledi mu izkrcanje v Atenah. Nazadnje potnike majhna jadrnica Le Ponant popelje od otoka do otoka po Grčiji in Črni gori, izkrcajo pa se v Dubrovniku in 26. julija 2025 od tam poletijo nazaj v London.

In kakšna je cena?

Za luksuzni ogled znamenitosti in naravnih lepot po vsem svetu je treba odšteti 279.743,50 evra. V ceno, kot poudarjajo v agenciji, niso vključena le vsa križarjenja in vlaki, temveč tudi poleti v poslovnem in prvem razredu ter namestitev v petzvezdičnih hotelih.

»Želeli smo ustvariti križarjenje, ki ljudem omogoča obiskovanje nekaterih najboljših krajev na planetu na nekaterih najboljših ladjah in v najboljših apartmajih, ki so na voljo,« je povedala izvršna direktorica Mundy Cruising Edwina Lonsdale in dodala, da je zanimanja za izlet toliko, da ga bodo zagotovo še ponovili.