Ideja za izlet: po Golovcu do vasice Orle (FOTO)

Ljubljana leži na prometno pomembnem prostoru. Skozi Ljubljanska vrata, ozek prehod med Grajskim gričem in Šišenskim hribom, vodi glavna prometnica med Italijo in Panonsko nižino. Grajski grič so konec 18. stoletja prekopali z Gruberjevim kanalom in omogočili lažje odtekanje Ljubljanice z Barja. Grajski grič so tako fizično ločili od Golovca, velikega grebena hribov, ki se razprostira proti jugovzhodu.

Po njem vodi cela kopica poti, tokrat pa se odpravimo po tisti, ki iz centra vodi prav do vasice Orle. Našo pot lahko začnemo v starem mestnem jedru, nekoliko pa si jo lahko skrajšamo, če začnemo ob Gruberjevem prekopu. Dvignemo se do astronomskega observatorija in nato nadaljujemo naprej.

Pogled na Ljubljano

Golovec je bil še v 19. stoletju čisto gol, saj so nekdanji gozd za potrebe mesta v celoti posekali. Od tod njegovo ime. Konec stoletja je steklo pogozdovanje in tako je spet dobil svojo nekdanjo podobo, ki pa z imenom nima več nobene povezave.

Vidi se proti Krimu že precej daleč na jugu.

Pot nas vodi prek vrha Mazovnika. S svojimi 450 metri je najvišji vrh Golovca. To pomeni, da smo se do njegovega vrha morali dvigniti za 150 višinskih metrov. Ves čas pot nadaljujemo po glavnem grebenu. Na tej poti prečkamo ljubljansko obvoznico, in to prav nad predorom Golovec. Pot nas vodi gori, doli in naokoli in nas po desetih kilometrih pripelje do vasi Orle. Sredi naselja stoji istoimenska Gostilnica Orle. V zadnjih letih je zelo zrasla. Nad lokalom so postavili lesen razgledni stolp. Povzpnimo se nanj in uživajmo v razgledu: vidi se po celotnem Golovcu, vse do Ljubljane, na sever po Kamniško-Savinjskih Alpah in proti Barju in Krimu že precej daleč na jugu.

Mazovnik je s 450 metri najvišji vrh Golovca.

Povzpnimo se na razgledni stolp.

Pohod po Golovcu do vasi Orle je prijeten v vsakem letnem času. Lahke gozdne poti nas popeljejo po pokrajini, ki je drugačna ob vsakem našem obisku. Golovec Ljubljančanom omogoča, da se le z malo truda iz mestnega vrveža odpravijo do gozdov na obrobju mesta. Ne preseneča, da je kot tak magnet za številne obiskovalce, a obenem se nam ni treba bati, da bi na naših poteh srečali velike množice.