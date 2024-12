Ideja za izlet: Cerknica postane Mesto pravljic (FOTO)

Redki imajo takšno srečo, da so doma na prav posebnem koščku sveta. Tam, kjer mati narava riše čudeže iz kraških biserov, ljudje pa so obdarjeni s pravo mero hudomušnosti, domišljije in poguma, da že 50 let svoje mesto spreminjajo v Mesto pravljic, ki so ga ustvarili v Notranjskem regijskem parku (NRP).

V Cerknici se je pustovalo že od pamtiveka, prva pustna prireditev pa je bil pustni pokop. Na prvem dogodku Mesta pravljic so se pogovorili s starimi pustarji. Za tem so na Slivnici, ki je domovina znamenitih cerkniških čarovnic, pripravili sobo pobega, poleg tega so se sprehodili po Čebelarski učni poti. Poznate zgodbo o notranjskem Romeu in Juliji? O nesrečni ljubezni, ki je pripeljala do tega, da je ob pomoči povodnega moža Jezerka nastalo Cerkniško jezero. Zgodbo bodo povedali v Centru za obiskovalce Cerkniško jezero v Dolenjem Jezeru 68 v petek, 20. decembra, ob 17. uri.

»Bajeslovna bitja zmaji so, po slovenskem ljudskem verovanju, predstavniki zlih sil, a bodo na pravljični uri z delavnico, ko jih bomo pobliže spoznali, si povedali pravljico in se zabavali s pesmico, prav dobra družba,« vabi NRP, in sicer v petek, 10. januarja 2025, ob 17. uri, v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici.

Naslednji dogodek namenjajo žabicam, ki jih lahko srečamo tudi v pustnem sprevodu na karnevalsko nedeljo. Pridružite se prostovoljcem, ki spomladi pomagajo slivniškim dvoživkam čez prometno cesto proti Cerkniškemu jezeru. Vse to se bo zgodilo v petek, 17. januarja 2025, ob 17. uri v Centru za obiskovalce Cerkniško jezero v Dolenjem Jezeru 68. Prav v istem centru bodo teden dni pozneje, 24. januarja 2025, ob 17. uri spregovorili o ježku, ki je naš skrivnostni sosed.

Februarja bo že nastopila pustna vročica, zato bodo v soboto, 1. februarja 2025, ob 9. uri pripravili pustno izmenjevalnico. »Pustujmo trajnostno! Prinesite pustne kostume, ki jih ne boste več potrebovali, in se domov odpravite z drugimi,« sporoča Večgeneracijski družinski center Cerknica. Prav poseben pustni dogodek bo na predvečer slovenskega kulturnega praznika, torej 7. februarja, ob 17. uri v Kulturnem domu Cerknica, saj ste takrat vabljeni na predstavitev knjige 12:32. Izšla bo ob 50-letnici ustanovitve Pustnega društva Cerknica.

Bolj ko se bodo bližale cerkniške pustne norčije, bolj bo dišalo po pustnih dobrotah. Pekli in cvrli jih bodo v petek, 14. februarja, ob 17. uri v Notranjski hiši v Selščku blizu Cerknice. O žaganju babe bodo spregovorili v petek, 21. februarja 2025, dogodek pa pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Cerknica. Potem bo šlo pa zares. Babo bodo žagali v četrtek, 27. februarja, osrednji karneval Pustoletje z vsemi priljubljenimi liki, velikimi figurami in gostujočimi maskami bo v nedeljo, 2. marca, točno okoli 12.32 na ulicah Cerknice. Po karnevalu sledi rajanje v središču Butal z Ansamblom Saša Avsenika.

Vsega lepega je enkrat konec in tudi s sladko butalsko oblastjo bo tako. Sledi še pokop pusta, ki je najstarejša premikajoča pustna ulična predstava na Slovenskem z ognjeno-mokrim koncem. »Kar je trejba, je trejba,« pravijo v Cerknici. Tudi tokrat bo na pepelnično sredo naš dragi Pust potegnil takratkega in se za eno leto poslovil. Na pol bo umiral vse od 27. februarja, dokončno pa ga bo pobralo v sredo, 5. marca 2025. Pustni pogreb je najstarejša pustna prireditev v Cerknici. Baje so od pamtiveka kurili pusta na mostu. Menjali so se pusti, ljudje, mostovi in države, tradicija ostaja. Pogreb bo na Cesti 4. maja. V Cerknico se bo znova vrnila posvetna oblast, saj se ji bo Župan Butalski v silni žalosti odrekel.