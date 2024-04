Zemeljska znamenja: to so njihove lastnosti

Zemeljska znamenja so prizemljena, realna in učinkovita pri praktičnih opravilih. Vodi jih razum. Nanje se lahko zanesete, če želite, da so naloge dobro opravljene. Biki so radodarni, zaupanja vredni, zvesti, potrpežljivi, vzdržljivi in neodvisni, a tudi trmasti, leni, materialistični, pasivni, posesivni, uživaški. Težko si premislijo in ne marajo sprememb, potrebujejo rutino.

Device so inteligentne, organizirane, praktične, zanesljive, a tudi pretirano kritične, perfekcionistične, zategnjene, pedantne in ozkogledne. Ko se sprostijo, odpadejo njihovi ostri robovi. Vedno poskrbijo za vse, ne samo zase.

Kozorogi pa so ambiciozni, modri, potrpežljivi, praktični in odgovorni, a tudi trmasti, sramežljivi, zaskrbljeni, preračunljivi, pesimistični in ozkogledni. Imajo poslovno žilico in napredujejo k uspehu za vsako ceno.